Esposa de Fernando del Solar habla sobre los últimos instantes del conductor.

Ana Ferro, esposa de Fernando del Solar, se enlazó a nuestro foro de Venga la Alegría el pasado viernes 1 de julio. La joven contó a nuestros queridos conductores cómo fueron los últimos instantes del presentador argentino

Anna Ferro dio una conferencia de prensa acerca de Fernando del Solar.

“Luchó hasta el último momento, hasta el último instante y se fue tranquilo, feliz y en paz, eso es lo más importante. Él hubiera querido que siguiéramos sonriendo, le dije hace unos momentos que me diera chance de llorarle, llorarle todos los momentos, necesito llorar y después honraré tu vida y seguiré con tu legado”, dijo a VLA.

Ferro confirmó que Fernando del Solar estaba cabizbajo por la reciente muerte de su papá, pero posteriormente tuvo una una gripa que se convirtió en neumonía. El conductor luchó hasta el último día de su vida el pasado 30 de junio de 2022.

Ana Ferro recuerda amorosas anécdotas con Fernando del Solar

Fernando del Solar y Ana Ferro se casaron en marzo de este año en Cancún; sin embargo, la joven contó emotivos momentos que vivió con el conductor.

Me dijo: ‘Eres a la única mujer a la que me he declarado porque todas las demás se me habían declarado’. No sabes lo feliz que me puso eso y ahorita que estaba en terapia (intensiva) me dijo: ‘¿Recuerdas lo que te dije? Sigues siendo eso, la única’ y él seguirá siendo el único en mi corazón

Ana agradeció por las enseñanzas e inolvidables momentos junto a Fernando del Solar, a quien llamó “el amor de su vida”.

“Es el amor de mi vida, jamás había conocido a un ser como él, tan noble y me quedo con las enseñanzas. Él todos los días estudiaba y luchaba por mejorar, nunca se cansó y me quedo con su lucha. Él me enseñó a volver a amar, juntó mi corazón hecho pedazos igual que yo el de él. Nos unimos y fuimos los más felices el poco tiempo que nos tocó, pero para mí fueron mil años. Hice lo que mi corazón indicaba y sentía, no podía no estar junto a otro hermoso hombre como él, no hay otro como él”, dijo a Venga la Alegría.

