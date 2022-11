Fernando Santana, viudo de Hiromi, se convirtió en papá.

Cinco años han pasado desde que Hiromi Hayakawa partió de este mundo junto a su bebé debido a una preeclamsia severa y quedó viudo Fernando Santana, quien tras un proceso amargo la vida le ha vuelto a sonreír pues volvió a encontrar el amor y hasta se convirtió en padre.

Luego de 9 meses de espera, Fernando Santana al fin conoció a su pequeña hija Pia, así lo informó el viudo de Hiromi a través de su cuenta de Instagram. La pequeña llegó a este mundo la tarde del pasado 17 de noviembre a las 13:11 horas en la Ciudad de México.

Pia nació pesando tres kilos 340 gramos y midió 52 centímetros. Fernando Santana presumió por primera vez a su pequeña en un video que compartió en Instagram donde aparece sonriendo y lo acompañó con la canción “It’s beautiful day” de Michael Bublé.

“Tenía una ilusión que el destino con sus inexplicables maneras de hacer las cosas hace tiempo me arrebató, anhelaba tanto convertirme en papá, anhelaba tanto vivir este momento, que hoy el mismo destino es quien me da la oportunidad de vivirlo.

Hoy puedo sentir lo que he visto en miles de historias, en miles de comentarios y publicaciones, de todos los que han tenido el privilegio de ser madre y padres y wooow qué sentimientos más maravillosos.

Primero que nada, mamá y papá gracias por tanto, me quedé chiquito cuando tan solo me imaginaba cuánto me amaban, hoy lo entendí todo. @ginacrmo Gracias por llegar a mi vida a llenarla de magia, gracias por compartir tu felicidad con la mía, eres una mujer extraordinaria y no tengo la menor duda de que serás una madre excelente y formaremos una familia maravillosa, te amo.

A ti mi niña hermosa, bienvenida a nuestras vidas, estamos emocionados, contentos, agradecidos y no cabemos de la felicidad de tenerte entre nosotros, te amamos con locura, te voy a disfrutar, te voy a cuidar, a proteger mientras la vida me lo permita siempre, siempre estaré ahí para ti, no me importa si no duermo, eres mi vida y encantado de despertarme para estar contigo y atenderte mi bebé preciosa, te amo con todo mi corazón Pía Romina”, escribió Fernando Santana en la publicación.

