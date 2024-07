Filtran desgarrador mensaje de Verónica Toussaint antes de morir

Han pasado dos meses desde que Verónica Toussaint partió de este mundo a consecuencia del cáncer de mama que le fue detectado hace algunos años; sin embargo, su muerte sigue causando un profundo dolor.

¿Cómo reveló Verónica Toussaint que tenía cáncer?

Fue el pasado 7 de octubre de 2021 cuando Verónica Toussaint reveló que padecía cáncer de mama y aseguró que ya se encontraba en tratamiento. “Desde mi trinchera les digo, por favor, revísense cada mes, vayan al doctor. Esto no es solo una campaña de salud, es una realidad y mucho más común de lo que imaginamos”.

¿A qué tratamiento se sometió Verónica Toussaint?

De acuerdo con información difundida por la propia conductora, desde que le fue detectado el cáncer de mama se sometió a cerca de 16 quimioterapias, cuyo objetivo era reducir el tamaño del tumor y extraerlo posteriormente; de igual modo, tuvo algunas sesiones de radiación, pero desafortunadamente el cáncer no cedió y la presentadora perdió la batalla contra esta terrible enfermedad.

¿Cuál fue el último mensaje de Verónica Toussaint? Uno de los últimos proyectos en los que participó Verónica Toussaint fue “¡Qué Chulada!"; sin embargo, semanas antes de su muerte la conductora tuvo que hacerse a un costado y dejar todo en manos de sus compañeras.

Pero antes de irse, quiso despedirse de su público de manera formal, por lo que ahora se dio a conocer el video de despedida de Verónica Toussaint, el cual fue proyectado en el programa antes mencionado.

“Chuladas de mi corazón, nunca pensé que llegaría este día en donde tendría que despedirme de ustedes, de este gran proyecto; entonces quiero agradecer desde toda la gente que hizo ‘Chulada’ desde un inicio hasta el día de hoy”, dijo Verónica Toussaint visiblemente conmovida.

“’¡Qué Chul...’ es para mí esta parte de mi corazón en donde siempre estuve en programas con hombres, y fue la primera vez que tuve el privilegio de hacer un programa con mujeres. Mujeres que quiero, mujeres que respeto, mujeres increíbles”, agregó.

Por último, la presentadora se sinceró y les agradeció a sus fans por todo su apoyo: “Sobre todo agradecer a ustedes: ‘chuladas’, por sus comentarios, por cómo me hicieron crecer, por cómo me acompañaron, por cómo me dieron amor incondicional y me lo siguen dando en redes. ‘Chuladas’, gracias, gracias, gracias por acompañarnos en este cierre de ciclo... Y las chuladas para siempre”.