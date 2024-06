Filtran un VIDEO que deja al descubierto la mala relación que tenían Nodal y Cazzu antes de separarse.

La repentina separación de Christian Nodal y Cazzu, sigue siendo el tema de moda, pues se desconocen los motivos que los orillaron a tomar tan drástica decisión, más a escasos meses de haberse convertido en padres de Inti.

Mucho se ha especulado sobre su separación, primero que Nodal le había sido infiel a la argentina durante una de sus giras, que gente cercana a Cazzu le había robado dinero, aunque esta versión ya fue desechada por el cantautor sonorense.

¿Nodal y Cazzu no se llevaban bien?

Mucho se dijo sobre qué Nodal y Cazzu no tenían una buena relación y tal parece que es cierto, ya que en TikTok revivieron un video donde se ve al intérprete de “Botella tras botella”, “Ya no somos ni seremos”, “Cumbión dolido”, “Ya no somos ni seremos”, entre otras, acompañando a la ‘Nena Trampa’ a su camerino bastante molesto.

¿Qué se observa en el video?

En el video compartido en TikTok por la cuenta Sab4zo, se ve a Cazzu en su camerino quitándose las botas, luego de uno de sus conciertos, al fondo se observa a Christian Nodal sentado en una silla observando a la cantante con seriedad. Posteriormente, el sonorense voltea con expresión seria y al ver que lo están grabando, hace una cara de amor y paz a la cámara.

¿Cómo lo tomaron las redes sociales? Este video generó un sinfín de opiniones divididas, algunos aseguraron que Nodal siempre fue así con Belinda, ya que a él no le gustaba que trabajara, mientras que otros señalaron que únicamente estaba cansado.

Es preciso mencionar que el video no es reciente pues data de febrero de este año, por lo que se especula que desde entonces ya no se llevaban bien y su relación venía a la baja.

