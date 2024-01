Filtran video de pelea del Mimoso y su esposa

Vaya polémica en la que se encuentra Luis Antonio López Flores, mejor conocido como ‘El Mimoso’, quien fue señalado por su esposa, María Elena Delfín Valdez, de haberla agredido física y psicológicamente.

María Elena Delfín Valdez dio a conocer que ya había presentado una denuncia en contra del cantante, pero no había tenido respuesta por parte de las autoridades de Monterrey, Nuevo León.

Karina dice que tomó dinero de su marido para ayudar a su hermana

“Hola, mi nombre es María Delfín Valdez, estoy aquí porque decidí exponerme, ya no sé qué hacer, yo estoy siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente, por mi aún esposo, Luis Antonio López Flores... Recurro a este medio, porque yo hice un llamado a las autoridades de Monterrey, Nuevo León; existen dos carpetas de investigación, las cuales acá han hecho caso omiso, no sé si sea porque es figura pública…”.

¿Qué dijo ‘El Mimoso’?

Después de las acusaciones en su contra, Luis Antonio López Flores aseguró que nunca le ha hecho daño a una mujer. “Nunca quise ver mi imagen llena de polémica, me pasaron muchas cosas que yo pude mencionar, muchas personas que me hicieron daño. Saben que nunca en la vida me he negado a hablar, a hacer una entrevista y saben qué tipo de personas soy, porque nunca en la vida, tuve la necesidad de estar con otra mujer, cuando estuve con ella”.

“Las lágrimas, son parte de lo que yo siento…jamás en la vida me atrevería hacer un daño a una mujer, este es un tema que va más allá hacia lo legal, el problema es económico y la verdad, ahí si yo tuve que poner un alto, las cosas que están sucediendo, me lo he ganado a base de esfuerzo y sinceramente ahí si es la parte que no se me hace justo, que yo tenga que estar soltando y soltando…”.

¿Filtraron pelea del ‘Mimoso’ y su esposa? Después de que ‘El Mimoso’ se defendiera de las acusaciones hechas por su todavía esposa, se filtró un video en donde aparece la pareja discutiendo, este fue difundido en el programa de YouTube “En Shock”.

En el video se puede ver al ‘Mimoso’ discutiendo con su esposa. Aparentemente el cantante habría sido quien grabó el clip en donde se les escucha peleando por el contenido de un teléfono celular y una pulsera que Luis Antonio López Flores llevaba y que, según su esposa lo tenía “endemoniado”.

La pelea se dio porque la esposa del ‘Mimoso’ no le quería devolver su celular, además de que le pedía que se quitara la pulsera que llevaba puesta. “Qué endemoniado, nada que ver. Ni siquiera sabes dónde me dieron esa pulsera”, dice el cantante. Cabe mencionar que en el video no se ve el rostro del cantante, pero sí se escucha su voz pidiéndole a su esposa que le devuelva su celular.