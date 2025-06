Denisse Guerrero sorprende con su aspecto físico y causa preocupación

Denisse Guerrero reapareció hace algunos meses, después de haber estado alejada de la música y los reflectores; sin embargo, tras haberse presentado con Belanova, la cantante anunció que seguiría su carrera como solista.

A pesar de ello, el nombre de Denisse Guerrero ha sido tendencia en las últimas horas, gracias a su apariencia física, la cual sorprendió a propios y a extraños, pues muchos se preguntan ¿qué le pasó a la cantante?

De acuerdo con algunos de sus fans, la cantante luce distinta, por lo que las críticas en su contra no se hicieron esperar; sin embargo, hubo quienes la defendieron y argumentaron que es normal que las personas cambiamos físicamente.

¿Cómo luce actualmente Denisse Guerrero?

Después de que la cantante se lanzara como solista, Denisse Guerrero tuvo un breve encuentro con la prensa, donde aclaró algunas polémicas de su vida privada, por ejemplo, el rumor de que su madre es la fallecida actriz María Elena Velasco, mejor conocida como “La India María”.

Aunque la intérprete de temas como “Rosa Pastel”, “Por Ti”, “Cada Que”, “No Me Voy a Morir”; “One, Two, Three, Go!”, entre otras, negó rotundamente ser la hija de la India María, lo que llamó la atención fue su apariencia actual.

“Yo creo que a la gente le gusta eso, ¿no? Como que le gusta decir: ‘Ay, Denisse es hija de María Velasco’”, declaró y agregó que “ya ni siquiera digo nada porque, bueno, yo ahora ya puedo presentar a mi mamá”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Las imágenes de Denisse Guerrero no pasaron desapercibidas para los internautas, quienes de inmediato reaccionaron con todo tipo de críticas para la cantante por posibles procedimientos estéticos a los que se habría sometido.





“Qué le pasó a su carita?”, “Envejecer, le pasó”, “Cirugías mal hechas”, “Creo que trae mucho maquillaje”, “No ma, pensé que era mi tía Lyn May”, “Denisse ya tiene, o está rondando, los 40; es obvio y natural que no esté igual que hace 15-20 años, como en los videos que crecimos viendo de Belanova”, fueron algunos de los comentarios.