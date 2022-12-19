Final de MasterChef Celebrity EN VIVO: Ricardo es el ganador.

La segunda temporada de MasterChef Celebrity llega a su final esta noche, donde cuatro famosos buscaron el título en la cocina más famosa de México.

Luego de una noche histórica, Ricardo Peralta se levantó con el triunfo, el cual para algunos fue sorpresivo, mientras que para otros fue lo más justo.

Programa 17 | 11 de diciembre | ¡Semifinal de MasterChef Celebrity!

Minuto a minuto la gran final de MasterChef Celebrity

La primera preparación de la noche constó de una platillo de entrada, donde Alejandra tuvo una ventaja al tener mercado abierto, mientras que Gavito tuvo la oportunidad de regresar en una ocasión.

El primero en pasar a dar su platillo fue Gavito, quien presentó una especie de taco de canasta, el cual fue destacado por su preparación y salsa.

Alejandra fue la siguiente y la porción de su azafrán le jugó una mala pasada, ya que los chefs le cuestionaron la cantidad de comida en sus platillos.

Ricardo, en tanto, recibió los halagos por su preparación que fue un homenaje a Baja California que asegura es un lugar que siempre lo ha tratado bien.

Lorena presentó un aguachile, que tuvo buenas y malas críticas, por lo que no salió tan bien librada de su primer platillo.

Los chefs decidieron que el cuarto lugar es Alejandra Ávalos.

Acto seguido comenzó una nueva competencia donde el objetivo era un plato fuerte. Lorena se llevó un gran aplauso, pero Ricardo impactó con su langosta con frijoles. Gavito con su pato acompañado de una salsa de mole de novia, el cual dejó perplejos a quienes califican la perfección.

Llegó el reto final, el del postre, mismo que se ha caracterizado por ser el que da el campeonato y vaya que lo fue, ya que Ricardo se alzó con la victoria, misma que pocos esperaban.

Previa de MasterChef Celebrity

Después de largas semanas donde la alta competencia y polémica estuvo a todo lo que da, llegamos al último programa donde se definirá quién es el mejor cocinero del país.

¿Quiénes son los finalistas de MasterChef Celebrity?

Los finalistas de MasterChef Celebrity son Lorena Herrera, Arturo López Gavito, Ricardo Peralta y Alejandra Ávalos.

¿A qué hora y dónde ver la final de MasterChef Celebrity?

MasterChef Celebrity transmitrá su último capítulo esta noche con el fin de encontrar al ganador de esta segunda edición después de que en la primera ganara Germán Montero.

¿Cómo se prepararon los finalistas de MasterChef Celebrity?

Lorena Herrera se convirtió en la primera finalista de MasterChef Celebrity tras preparar un sabroso y nutritivo atún sellado. Gavito fue el segundo finalista con un homenaje a la compota.

Ricardo logró colarse como el tercer finalista deleitando los paladares de propios y extraños con un platillo navideño. Alejandra Ávalos fue la última en colarse a la final tras vencer en un duelo de muerte súbita a Karla quien fue la última eliminada de la competencia.

Todos se dijeron contentos de llegar a la final y que su preparación fue pensar en lo mejor que hicieron en la temporada para poderse inspirar y ganar el ansiado trofeo de campeón.

¿Cuál es el premio para el ganador de MasterChef Celebrity?

El premio además de ser el mejor de MasterChef Celebrity es un premio de un millón de pesos.