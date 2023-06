¡Alex Garza siempre está en tendencia con cada look en Al Extremo!

Una inspiración para las personas que están en situación de calle.

Alexita Garza siempre luce espectacular con cada look que usa en Al Extremo, mostrándonos outfits en tendencia en tanto a colores, formas, accesorios y demás, pero siempre con su toque que hace la diferencia en cada uno de ellos.

Este día nuestra Alexita Garza lució un hermoso conjunto con encaje en color blanco y gris, donde mostraba su ¡gran figura! Los accesorios que usó nuestra conductora fueron los adecuados para darle el toque perfecto al look total, pero lo que más llamó la atención fue ese collar de perlas que adornaba su cuello.

¡Mitad de semana y nos presentó un look más atrevido y un poco rockero! Uso un pantalón en tendencia tipo oversize de una tela brillosa, pero que se adhería perfecto a su cintura. Lo que más llamó la atención de todos fue el increíble top con pedrería, que en ciertas partes de la prenda lucían transparencias que dejaba mostrar más de su torso.

¡De impacto! Este look que usó nuestra bella conductora nos dejó con la boca abierta y una vez más mostrándonos que siempre está en tendencia con cada outfit pero siempre con el toque que la caracteriza. Este increíble look los protagonistas fueron las perlas que colgaban de su top en juego con los aretes que traía. El peinado fue el adecuado para lucir impactante. Los comentarios no se hicieron esperar como: "¡que bella!”.

Cerramos la semana con un vestido rosa que estilizó el cuerpo de nuestra hermosa conductora y podemos observar que es un look muy cómodo pero siempre a la vanguardia en la moda. Alex optó por un peinado más suelto, un maquillaje más natural y muy adecuado para lucir increíble. No cabe duda que Alexita Garza use lo que use, siempre luce bellísima y siempre está en tendencia con cada outfit que nos presenta en Al Extremo.