¡Alex Garza, nuestra conductora extrema, se sacó un 10 con sus looks!

Nuestra hermosísima conductora extrema, Alex Garza, nos presentó unos looks en tendencia en los que lució espectacular con cada uno de ellos. Nos robo suspiros y queda claro que con lo que use, siempre luce bellísima en Al Extremo.

Con este vestido tipo tye-dye con tonos en azul y blanco nos dejó con la boca abierta, ya que lucia ¡fenomenal! Pudimos observar su gran figura y el accesorio principal siempre será su hermosa sonrisa.

Con este look encendió las redes sociales, ya que el vestido que estaba usando, tenia una gran abertura en el lado izquierdo dejando lucir mucho más su cuerpo. El plus se lo dio el color rojizo de sus labios complementándolo perfectamente. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: “No cabe duda eres hermosa”, “Siempre tan bella” y demás comentarios hacia nuestra conductora extrema.

Para finalizar la semana, optó por lucir un vestido en color verde fosforescente que entallaba a la perfección su gran cuerpo. Esta vez el accesorio perfecto fueron los aretes que llevaba puestos y un peinado adecuado para que en conjunto luciera perfecto. ¡Alex Garza siempre está en tendencia con cada look que usa en Al Extremo!