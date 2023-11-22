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FOTOS | Anahí fue hospitalizada de emergencia en gira de RBD en Brasil

Anahí fue hospitalizada de emergencia en gira de RBD tras sentirse mal durante el concierto, tuvo que detenerse y retirarse en ambulancia al hospital.

Por: Ana Martínez

Anahí fue hospitalizada
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