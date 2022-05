Las FOTOS con las que Belinda hace frente a polémica con Nodal.

Mucha ha sido la polémica generada en torno a Belinda y Christian Nodal en los últimos días, luego de que el cantautor mexicano arremetiera contra la madre de su exprometida, quien aplaudió la publicación de una fanática en la que llamó “naco” al intérprete de “Ya no somos ni seremos”.

Belinda y Christian Nodal protagonizan polémica por ruptura.

Pero la cosa no terminó ahí, Nodal explotó en redes contra la madre de su ex y compartió una conversación privada de WhatsApp con Beli, en donde ella le habría pedido dinero para arreglarse los dientes, lo cual desencadenó el malestar e indignación de los fans de la cantante española al considerar que el sonorense no actuó como un “caballero”.

Posteriormente, la intérprete de “Luz sin gravedad” dijo en exclusiva a Ricardo Casares, conductor de nuestro matutino Venga la Alegría: “Gracias, Ricardo, no voy a decir nada, son tonterías”. Sin embargo, continuaron los dimes y diretes y la abuelita de Nodal se le fue a la yugular a Belinda y a su mamá, llamándolas “vividoras”.

Posteriormente, Christian Nodal reveló la razón por la que decidió filtrar la conversación en sus redes sociales donde le respondió a una mujer que le recomendó resolver sus problemas en privado con la estrella pop.

“Sí, lo hice, le llamé varias veces. Le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero, se trata de que siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solamente faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer”, escribió el sonorense.

Te puede interesar: Belinda y Danna Paola se unirían para el remake de Chicas pesadas.

Las fotos de Belinda tras la polémica

Belinda se encuentra en España por cuestiones laborales, filmando algunas escenas para la serie “Bienvenidos a Edén”, una producción de Netflix en donde da vida a África. Por ello compartió algunas imágenes en su cuenta de Instagram sobre su personaje.

En una de las imágenes se le ve en la playa luciendo un impresionante vestido rosa y anillos de planta. No obstante, llamó seriamente la atención una imagen en la que aparece en topless luciendo su bien trabajada espalda. ¿Será que ya le dio vuelta a la página?