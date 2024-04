De esta forma puedes fotografiar el eclipse solar como un profesional

Si eres uno de los afortunados que poseen una cámara réflex, te decimos cómo tomar fotos increíbles del eclipse. Primero que nada recuerda que el sensor de tu cámara réflex no puede soportar mirar directamente al sol. Para no echar a perder tu cámara es importante que en tu objetivo o lente uses un filtro con certificado específico de eclipse solar para proteger la cámara fotográfica.

Para que se perciban los detalles en tu fotografía, debes contar con un lente de distancia focal de 500 mm o 600 mm, popularmente son conocidos como telefotos. Los telefotos son un poco complicados de dirigir, pero con un buen tripié te libras del problema y puedes direccionarlo perfectamente hacia el sol.

Como siguiente paso, hay que ajustar el temporizador de 2 a 10 segundos para evitar una mala imagen donde sea visible la vibración del equipo. El último paso técnico que debes seguir es ajustar el diafragma de tu cámara a f8 con una velocidad aproximada de 1/200, toma en cuenta que dependiendo la cantidad de luz tendrás que abrir o cerrar el diafragma. Pata no sub exponer o sobreexponer la imagen, utiliza un ISO 400 aproximadamente, toma en cuenta que los filtros solares protectores pueden hacer que tengamos que modificar los parámetros de exposición de la fotografía.

Como último consejo, diviértete tomando las fotografías. Puedes jugar con el entorno, el paisaje, los edificios o casas que encuentres a tu alrededor para incluirlos dentro de las fotos. Piénsalas y planéalas antes de tomar la fotografía, ya que la duración del eclipse es tan solo de unos pocos minutos, por lo que no tendrás mucho tiempo para improvisar. También te recomendamos tomar varias fotografías para de este modo se contara con un conjunto de imágenes que formaran una serie de cómo fue ocurriendo.