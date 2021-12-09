FOTOS: La gran y exitosa trayectoria de la actriz Carmen Salinas.

Carmen Salinas se consagró como una de las actrices más importantes en la historia del entretenimiento en nuestro país. Tuvo una gran cantidad de proyectos y era una de las profesionales más queridas por el público en México. Te contaremos más de su trayectoria en los escenarios y en las pantallas en esta galería que tenemos preparada para ti.

CARMEN SALINAS

Carmen Salinas fue una actriz mexicana que se consagró como un referente dentro de la industria en México y en distintas partes del mundo. Gracias a su desempeño y talento en los escenarios y en las pantallas, Carmen Salinas tuvo muchas nominaciones y galardones en los premios más importantes de la industria. El público siempre estaba al pendiente de lo que esta gran actriz les tenía preparados y todos recuerdan que “iban a pasar un rato muy divertido” si podían presenciar algunas de sus obras o podían ver los programas de televisión en los que esta actriz pudo participar.

EN EL TEATRO

Carmen Salinas se convirtió en un referente de los escenarios de teatro desde una temprada edad en México y en otros lugares del mundo. Una de sus obras más importantes fue “Aventurera” y es una de los proyectos más queridos y aclamados por la crítica en nuestro país. Pero eso no fue todo lo que Carmen Salinas pudo lograr sobre los escenarios. Además de cantar y de actuar, Carmen Salinas también pudo convertirse en productora de obras teatrales, ganándose el reconocimiento de los críticos en cada uno de sus proyectos.

EN LA TELEVISIÓN

Al igual que en el teatro, Carmen Salinas fue una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana. Teniendo una corta edad, sus participaciones en los proyectos más importantes en los últimos años iban en aumento. Carmen Salinas pudo tener su gran debut en la pantalla chica en el año 1964, con poco menos de 30 años de edad, con el director Ernesto Alonso. Tuvo participaciones en producciones como “La frontera” y “El chofer”. Durante toda su vida, Carmen Salinas siguió aumentando sus participaciones en la televisión, logrando convertirse en un personaje principal de las series más importantes de la actualidad. Algunos de sus proyectos más importantes en la pantalla chica fueron “Mujeres asesinas” y “Nosotros los guapos”.

EN EL CINE

Carmen Salinas no fue ajena al cine y a la pantalla grande. Muchos pudieron ver su desempeño en los distintos programas de televisión en los que participó y eso le permitió a la actriz poder alcanzar el triunfo también en la pantalla grande. Con distitnos roles en películas, Carmen Salinas logró colocarse como una favorita del público y de los productores. Además de que con este giro que dio a su carrera, el reconocimiento por su trabajo también llegó de países extranjeros. Algunas de sus películas más importantes fueron “Sabor a mí", “No hay quinto malo” y “Danzón”.