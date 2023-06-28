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FOTOS | Niurka arrepentida de romance fugaz con José Manuel Figueroa.
Niurka reveló para los reporteros que ella se arrepiente del romance fugaz que tuvo con José Manuel Figueroa. ¿Qué más dijo Niurka a todos los reporteros?
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