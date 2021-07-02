FOTOS: Todo lo que ha sucedido esta semana en “La Pareja Ideal”.

La semana en nuestro programa estuvo lleno de juegos, gritos, celos y mucho amor. Las semanas siguen avanzando, y las parejas han comenzado a ver si podrán lograr obtener el premio de sus sueños.

Las escapadas incómodas han sido una cosa tremenda, pues las chicas y los chicos cada vez se sueltan más con sus compañeros, y hemos podido conocerlos aún más, y saber qué es lo que realmente piensan de todos sus compañeros de programa.

Los juegos tampoco han faltado en nuestro programa, y también ha sido toda una bomba de diversión; las parejas han tenido que reventar muchos globos, afinar su puntería para poder disparar de la manera correcta las flechas y convertirse en un cupido muy eficaz, además de que también han tenido que comer a ciegas. Claro, siempre confiando en sus parejas, y en el trabajo en equipo. Tuvimos una propuesta de matrimonio con una de nuestras parejas, y fue todo un suceso dentro y fuera de nuestro programa, y nosotros pudimos estar en ese momento tan especial para ellos dos.

Llegó una nueva pareja a nuestro programa, poniendo en riesgo todo lo que las parejas habían logrado para tratar de alcanzar y obtener el premio de sus sueños.

Además, las mamás de las chicas y de los chicos también estuvieron con nosotros en el programa para contarnos más de sus hijos e hijas, y de sus relaciones con sus parejas. ¿Fueron cosas buenas, o nos dijeron puras cosas malas?

Fue una gran semana, y cerró con una gran salida incómoda. ¿Qué pasará?