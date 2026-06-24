Julión Álvarez y Alejandro Fernández se unen para la SERENATA MÁS GRANDE DEL MUNDO; fecha y todo lo que tienes que saber

Es oficial, Julión Álvarez y Alejandro Fernández ofrecerán un concierto totalmente gratuito en Guadalajara, esto como parte de las actividades mundialistas del estado tapatío, mismo que es sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La noticia fue anunciada con un video en redes sociales que ya acumula más de 60 mil “me gusta” en donde “El Potrillo”, mismo que se encuentra cepillando un caballo le pregunta a “El Rey de la Taquilla” cuáles son sus planes para este jueves, dando a entender a todos sus seguidores que ambos se subirán al escenario.

Concierto gratis de Julión Álvarez y Alejandro Fernández: Fecha, lugar y hora

El concierto se llevará a cabo el próximo jueves 25 de junio de 2026 en "La Minerva", el epicentro más importante del estado, mismo que es punto de encuentro de grandes eventos culturales en donde los aficionados del deporte celebran diversos triunfos. El concierto dará inicio en punto de las 21: 00 hrs de la noche, sin embargo habrán restricciones a la circulación a partir de las primeras horas del día, esto debido a la gran cantidad de personas que se espera que asistan al evento, razón por la que te sugerimos anticipar tu llegada y además buscar las mejores rutas para tu regreso seguro y fácil. Es importante que sepas que la entrada es completamente gratuita, sin embargo el lugar de cada asistente será conforme lleguen al lugar, por lo que si te gustaría estar cerca del escenario deberás llegar antes.

Alfredo Olivas se suma al concierto en “La Minerva”

Por otro lado, el escenario no solo se encenderá con las voces y el talento de Julión Álvarez y Alejandro Fernández sino que Alfredo Olivas, reconocido cantante de música regional como banda y norteño se une a la “Serenata Más Grande del Mundo” para cautivar al público con su talento. El intérprete de temas como "El Paciente", "En Definitiva", "Seguramente", "Vete" y "El Malo de Culiacán" se dará cita en La Perla Tapatía para cantar sus éxitos más famosos.

Recomendaciones para asistir al concierto gratis en “La Minerva”; en Guadalajara

Este evento será masivo por lo que te recomendamos acudir con ropa cómoda y considerar llevar impermeable si el tiempo climático lo requiere. Por otro lado, es importante que consideres la lista de objetos permitidos y no permitidos. Por ejemplo, en estos últimos usualmente destacan objetos punzocortantes, botellas de vidrio, aerosoles, punteros láser, bastones para fotografías y alcohol. Es fundamental que cargues con una identificación y dinero en efectivo ya que podría haber establecimientos que solo admitan pagos en efectivo. Por otro lado, a tu llegada identifica baños, módulos de atención médica y salidas de emergencia.