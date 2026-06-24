5 ideas de bebidas sin alcohol para disfrutar el partido Chequia vs. México y no infringir la Ley Seca

Este miércoles 24 de junio la Selección de México podría hacer historia, pues está a 90 minutos de conseguir ganar sus primeros tres partidos y si bien, ya es líder de su respectivo grupo en esta instancia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sería algo nunca antes visto y sí, las celebraciones no se harán esperar.

Lastimosamente, ante los hechos ocurridos durante los primeros festejos de la selección de México, en ciertas zonas céntricas de la Ciudad de México habrá "Ley Seca" y porque nunca está de más, te dejaremos algunas bebidas que puedes preparar sin alcohol y así celebrar el paso de la Selección en este torneo de fútbol.

Bebidas y cócteles sin alcohol para hacer en casa:

En los últimos años las bebidas preparadas sin alcohol han comenzado a ganar popularidad en el país y en todo el mundo, pues los también conocidos como “mocktails” son alternativas que combinan la complejidad de la mixología pero sin una gota de alcohol, siendo ideales para cualquier evento, reunión o partido de fútbol.

