5 ideas de bebidas sin alcohol para disfrutar el partido Chequia vs. México y no infringir la Ley Seca
Atrévete a probar estas alternativas sin alcohol ideales para ver el fútbol y no infringir la ley durante el partido de Chequia vs. México
Este miércoles 24 de junio la Selección de México podría hacer historia, pues está a 90 minutos de conseguir ganar sus primeros tres partidos y si bien, ya es líder de su respectivo grupo en esta instancia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sería algo nunca antes visto y sí, las celebraciones no se harán esperar.
Lastimosamente, ante los hechos ocurridos durante los primeros festejos de la selección de México, en ciertas zonas céntricas de la Ciudad de México habrá "Ley Seca" y porque nunca está de más, te dejaremos algunas bebidas que puedes preparar sin alcohol y así celebrar el paso de la Selección en este torneo de fútbol.
Bebidas y cócteles sin alcohol para hacer en casa:
En los últimos años las bebidas preparadas sin alcohol han comenzado a ganar popularidad en el país y en todo el mundo, pues los también conocidos como “mocktails” son alternativas que combinan la complejidad de la mixología pero sin una gota de alcohol, siendo ideales para cualquier evento, reunión o partido de fútbol.
- Mojito virgen: Para esta bebida necesitas menta fresca, jugo de lima, azúcar, hielo y agua mineral o refresco de limón.
@raulbartender_fan138
🌿 Cocktail Mojito Virgen shorts SIN ALCOHOL Delicioso 🤤♬ original sound - RAUL BARTENDER - FanClub
- Piña Colada sin alcohol: Esta mezcla de jugo de piña, crema de coco y hielo / frappé es una alternativa tropical que te refrescará.
@ingridramosvm Te comparto mi receta para preparar unas deliciosas piñas coladas PERO SIN ALCOHOL🍹🍍 #chef #cocinafacil #ingridlajefa #recetas #tipsdecocina #piñascoladas #drinks ♬ Kokomo - The Beach Boys
- San Francisco: Esta es considerada como una de las mejores bebidas sin alcohol de este ramo; elaborado con una base de jugo de naranja, jugo de limón y un toque de jugo de piña, le ha dado una gran popularidad.
@drinkslab The San Francisco Mocktail for those chill days! 🧉 What would you like to see next? Ingredients: 5 oz Orange Juice 1 oz Lemon Juice 2 oz Pinapple Juice 1 oz Grenadine #drinks #bartender #cocktailtok #mixology #drinkslab #drinkoftheday #mocktail ♬ I'm Gonna Be (500 Miles) - The Proclaimers
- Shirley Temple: Una bebida que combina el ginger o refresco de limón con un toque de granadina y decorado con una cereza lo ha hecho una alternativa llamativa y equilibrada con lo dulce.
@taylerlimee a classic shirley temple 🍒 made with sprite and grenadine flavor with lime and maraschino cherries #shirleytemple #sprite #dirtysoda #fyp ♬ Misty - Lesley Gore
- Michelada sin alcohol: Hoy en día cada vez es más común encontrar cerveza 0.0 (sin alcohol) o simplemente sustituir por agua mineral, por lo que podrías preparar tus limones, sal y salsas a tu gusto para hacer una michelada.
@yosoymr.tbone Michelada sin chela #recetas #recetasfaciles #MicheladaSinChela #viral #Masquemos ♬ Carnitas - Sonidero Macizo