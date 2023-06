¡Vanessa Claudio lució guapísima esta semana en Al Extremo!

Transeúntes corren peligro con una fachada falsa en la Cuauhtémoc.

Los looks de Vanessa Claudio en esta semana, dieron mucho de que hablar en redes ya que siempre amamos su sensualidad, versatilidad, combinaciones y cada outfit que usa en Al Extremo. ¡Y claro que esta semana no era la excepción para lucir fenomenal!

En este vestido en dos colores, nuestra conductora extrema lució increíble y nos cautivo con su hermosa mirada. Las redes sociales explotaron de comentarios, halagando a Vanessa con mensajes como “Ojazos”, nos queda claro que no necesitó de ningún accesorio, ya que con sus bellos ojos fueron el toque perfecto para darle el plus a todo el outfit.

¡Llegó el jueves y nos deslumbró con este look! Lució un vestido azul con aberturas en los costados de las piernas que dejaban ver sus tonificadas piernas y una ligera abertura en la espalda dándole un toque especial al outfit, las zapatillas iban en juego al color del vestido y nos dio una gran idea para lucir hermosísima, así que ¡si quieres lucir como Vanessa Claudio, te podrás dar una gran idea con este look!

¡Y cerró la semana con broche de oro con un look totalmente brillante! El conjunto en dos piezas con glitter fue el indicado para cerrar esta semana en Al Extremo, robando miradas y suspiros de sus miles de seguidores en redes sociales. No cabe duda que nuestra Vanessa Claudio siempre da de que hablar con cada look que nos presenta.