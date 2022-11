Franco Escamilla se burla de quienes lo quieren cancelar por apoyar a Platanito.

La polémica continúa después de que Platanito hizo un chiste sobre la muerte de Debanhi Escobar, ya que las críticas no fueron solo para el payaso, sino también para el standupero Franco Escamilla.

Y es que el famoso influencer consideró que el humor negro es parte de la comedia y lejos de arrepentirse de lo que dijo, reaccionó a las opiniones que llaman a cancelarlo por estar del lado de Platanito.

“Cancelados mis hu..., señores, aquí estamos en la Universidad del humor y a todos los que cancelan en redes, cancélenme ésta, perros. Vénganse de diez en diez que me da hue... atender cul...”, mencionó en su podcast.

“Sí, mis hermanos han de decir, pero si Franco, te cancelaron. ¿Cómo es que estás aquí? Porque no sirve de nada cancelar, pero no les digan a los muchachitos que están ahí… y no contestamos agresiones de gente con poquitos seguidores. Una disculpa, pero mi papá que en paz descanse me enseñó a no regalarle nada a los pen...”, comentó el titular de “Desde el cerro de la silla”, añadió.

En tanto, Platanito ofreció disculpas tras lo que dijo: “En una de mis presentaciones toqué un tema o hice un chiste de humor negro, de un tema inapropiado, un tema hiriente y sensible, sobre todo para la sociedad mexicana y en especial para todas las mujeres”, dijo.

“Soy consumidor del humor negro y decidí meterle el humor negro a mi trabajo y sé que a veces puedo llegar a lastimar a algunas personas, no es mi intención, se los juro, mi intención es sacarles risas, sonrisas y hacerles olvidar lo que vivimos en el mundo y nuestro país”, añadió.

Y cerró: “Acepto que toqué un tema que no debí haber tocado jamás y siento que lo hice en el momento equivocado”.