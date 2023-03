Franco Escamilla sobre comentarios machistas: “No voy a pedir perdón”.

Está claro que vivimos una época en la que cualquier comentario o expresión fuera de lugar, es motivo de críticas o la temible “cancelación” en redes sociales. Así le sucedió al standupero Franco Escamilla, quien realizó hace unos días comentarios de tinta machista.

El comediante salió al cruce de lo que fueron sus palabras en el marco de su canal de YouTube llamado Toy Aburrido. En el mismo fue claro en su forma de pensar y dejó poco espacio a las dudas a pesar del tiempo que ha pasado y de las críticas que ha recibido.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Franco Escamilla?

“Yo aguanto vara, yo creo primero que nada en la libertad, para los que no se enteraron sacaron un clip para funarme en redes sociales, que la funa honestamente ahí les va, respeto a los que en verdad se ofendieron, con esto a algunas mujeres, no a todas, yo conté un chiste de Chris Rock, no estoy diciendo, ‘yo no dije nada’. No señor, yo asumo mi responsabilidad, lo dije, lo dije infinidad de veces en el bar cuando empezaba en la comedia, he reconocido que yo pirateaba a Chris Rock en mis inicios; sí señor, no me enorgullece, pero es parte de lo que soy. No me rajo, dije lo que dije y no voy a disculparme, perdónenme pero no pienso pedir perdón por un chiste, aunque suene redundante o cacofónico, porque eso sería ser hipócrita”, dijo el cómico.

Su testimonio continuó afirmando: “si me siguen en twitter verán que no estuve contestándole a nadie, me estuvieron reventando machín, yo dije: ‘yo aguanto vara, tírame mier... a mí, al que dijo el chiste’ pero hay que gente que se va a la mier… y como que dicen ‘éste pen… como no contesta deja involucro a su familia”.

Finalizó diciendo: “esta niña pone ‘no es cancelarlo, la vida lo terminará alcanzando cuando se lo hagan a su hija’ te voy a decir pequeña persona, conmigo lo que quieras, pero cuando dices, cuando le pase a su hija, estás deseando que algo le pase a una niña, tú como mujer yo esperaría esa sororidad de decir ‘que se lo cargue al vato, pero entre mujeres no nos hacemos daño, ni nos deseamos el mal’; si yo dije un chiste que te molestó por qué le vas a desear el mal a una persona que no tiene nada que ver; ahí sí me toca los hue… mis hermanos”.