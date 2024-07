Consume diario esta fruta para dormir mejor, según estudio

Contar con una dieta equilibrada que incluya una variedad de comestibles es esencial para mantener nuestro cuerpo y mente sanos. Además, una alimentación adecuada puede ser de gran ayuda para prevenir molestias como el insomnio o enfermedades cardiovasculares. En este sentido, un estudio reciente revela que consumir diariamente una determinada fruta puede contribuir a mejorar la calidad del sueño. Descubre en las siguientes líneas cuál es la fruta para dormir mejor y cómo puede ayudarte.

¿Cuál es la poderosa fruta para dormir mejor?

Los científicos preocupados por mejorar la salud de las personas a través de la alimentación han descubierto que el aguacate es una fruta muy beneficiosa para combatir el insomnio y algunos trastornos metabólicos. Una reciente investigación se centró en analizar los efectos de consumir un aguacate al día en el cuerpo humano, y los resultados fueron presentados en la conferencia Nutrition 2024 en Chicago, Estados Unidos. Se demostró que este “oro verde” no solo ayuda a mejorar la calidad de la dieta, sino también a mejorar la calidad del sueño.

La invetigación reveló que los participantes que incorporaron el aguacate en su dieta diaria experimentaron mejoras significativas en su calidad de sueño, salud y niveles de lípidos en sangre y colesterol en comparación con aquellos que siguieron una dieta normal. Los ensayos clínicos controlados a corto plazo sugieren que el consumo regular de este alimento tiene efectos positivos en el peso corporal, la adiposidad visceral y la sensación de saciedad, según un artículo publicado en la Revista de la Asociación Estadounidense del Corazón.

Estos hallazgos son prometedores y sugieren que el aguacate puede ser un aliado importante en la lucha contra el insomnio y los problemas metabólicos. Asimismo, su consumo regular podría tener beneficios adicionales para la salud cardiovascular y el control del peso. Por lo tanto, incluir este comestible en la dieta diaria podría ser una estrategia efectiva para mejorar la salud y el bienestar general de las personas.

¿En qué consistió el estudio?

El estudio patrocinado por el Consejo del Aguacate Hass contó con la participación de más de mil personas divididas en dos grupos. El primer grupo debía consumir un aguacate adicional al día, mientras que al segundo grupo solo se le permitía consumir dos por mes. La duración del estudio fue de 6 meses, durante los cuales el primer grupo recibió un aguacate Hass diario, junto con información sobre cómo madurarlo, cortarlo, quitarle el hueso, pelarlo y recetas para incluirlo en su alimentación. No obstante, no se les proporcionó información dietética adicional para no alterar sus hábitos alimenticios.

Los participantes fueron sometidos a pruebas en las semanas 8, 16 y 26 para contrastar los datos de ingesta de energía, nutrientes y calcular el índice de alimento saludable. Los resultados mostraron que, si bien el consumo diario de aguacate no redujo el tejido adiposo, sí tuvo un efecto en la reducción de los factores de riesgo asociados a trastornos metabólicos.