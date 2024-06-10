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CONTENIDO EXCLUSIVO | Todo lo que pasó en el Concejo Tribal Final
Te mostramos EN EXCLUSIVA todo lo que pasó durante el Concejo Tribal decisivo para poder encontrar al ganador o ganadora de Survivor México 2024.
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FOTOS | Todo lo que sucedió en la Gran Final de Survivor México 2024
Esme y Rasta fueron los finalistas de Survivor México 2024. Solo uno de ellos pudo llevarse el Collar Sagrado. ¿Quién se coronó en esta emisión de Survivor México?
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Esmeralda es la ganadora de Survivor México 2024
El Concejo Tribal tomó su decisión, los últimos sobrevivientes fueron votados y después de una larga espera por fin conocemos a la ganadora de Survivor México 2024.
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El último Concejo Tribal que lo decide todo | Survivor México 2024
Después de tres pruebas sumamente desafiantes, Esme y Rasta deben enfrentarse a la decisón final del Concejo Tribal ¿Quién se llevó la mayor cantidad de votos?
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La última prueba que define la Gran Final | Survivor México 2024
Con dos tótems, Rasta lleva la delantera en las pruebas finales y Esme da todo de sí, pero solo uno se corona como el ganador de Survivor México 2024.
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FOTOS | Comenzó la Gran Final en Survivor México 2024
Esme y Rasta comenzaron con todo la Gran Final de Survivor México 2024. Después de dos enfrentamientos, uno de ellos se llevó una gran ventaja. ¿Quién lo logró?
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Survivor México 2024 | Avance programa 65 | ¿Quién obtendrá el Collar Sagrado?
El final está cerca y los últimos sobrevivientes tendrán que conseguir la mayor cantidad de votos si quieren proclamarse ganadores de Survivor México 2024
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Tres pruebas finales ¿Quién vencerá? | Survivor México 2024
¿Esme o Rasta? Los grandes finalistas de Survivor México 2024 tendrán que pelear en 3 desafiantes circuitos para conseguir los tótems que los llevarán a la Gran Final.
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FOTOS | Gaby y Rasta. ¿Quién pudo llegar a la Gran Final?
Survivor México 2024 está muy cerca del final. Esme fue la primera finalista, pero Gaby y Rasta también quisieron convertirse en finalistas. ¿Quién lo logró?
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Survivor México 2024 | Avance programa 64 | Comienza la Gran Final
¡Se acabó la espera! Comienza la Gran Final y los dos sobrevivientes más poderosos de la competencia por fin se enfrentarán para ganar Survivor México 2024.
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