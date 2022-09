Gabriel Soto responde si le fue infiel a su prometida Irina Baeva.

El aparente distanciamiento entre Gabriel Soto e Irina Baeva desencadenó un sin fin de rumores y trascendidos, entre ellos los que aseguraban que los actores habían roto su compromiso por una infidelidad del galán de telenovelas.

Es por ello que en un encuentro de medios en el aeropuerto, Gabriel Soto respondió: “No para nada, lo que pasa es que Irina ha estado de viaje, y bueno, yo he estado inundado con las grabaciones”, cuando le cuestionaron si su relación con la europea llegó a su final.

“Ya sabemos todos los chismes que salen siempre”, respondió cuando un reportero le preguntó sobre su estatus sentimental con Irina Baeva. “Sí, claro que sí. Y los planes de boda también continúan. Tenemos que esperar a ver qué pasa con la novela y qué pasa con su familia, pero todo bien”, agregó sobre su compromiso.

El hecho que no publiquen fotos juntos en Instagram o en alguna otra red social no es un motivo por el que los artistas estén separados: “Instagram vemos, realidades no sabemos. No tenemos que publicar nada para demostrarle a nadie nada. Está todo bien”, finalizó.