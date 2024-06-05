-
FOTOS | Gaby y Rasta. ¿Quién pudo llegar a la Gran Final?
Survivor México 2024 está muy cerca del final. Esme fue la primera finalista, pero Gaby y Rasta también quisieron convertirse en finalistas. ¿Quién lo logró?
-
Gaby eliminada en el Juego de Extinción | Survivor México 2024
Después de perder el último collar de inmunidad, Gaby y Rasta se enfrentaron en el Juego de Extinción, que dicta quien competirá contra Esme en la Gran Final.
-
Gaby, Esme y Rasta recuerdan su paso por Survivor | Survivor México 2024
Los últimos 3 participantes de Survivor México 2024 nos muestran todo lo que tuvieron que pasar y lo que tuvieron que enfrentar para llegar hasta este momento.
-
Survivor México 2024 | Avance programa 63 | La gran batalla entre Rasta y Gaby
Gaby y Rasta pelearán hombro a hombro en esta batalla, demostrando de qué están hechos para lograr estar en la Gran Final de Survivor México 2024
-
Últimos sobrevivientes competirán por un gran beneficio | Survivor México 2024
Warrior sorprende a los últimos sobrevivientes con un beneficio que sin duda todos querrán conseguir rumbo a la Gran Final de Survivor México 2024
-
Juego por el último collar de inmunidad | Survivor México 2024
Gaby, Esme y Rasta dejarán todo en las playas más demandantes por conseguir el último collar de inmunidad de cara a la Gran Final de Survivor México 2024.
-
Survivor México 2024 | Avance programa 62 | El último Collar de Inmunidad de la temporada
La final de Survivor México 2024 está cerca, los sobrevivientes se disputarán el último Collar de Inmunidad Individual de la temporada, la prueba no será fácil.
-
Beng eliminado en el Juego de Extinción | Survivor México 2024
Gaby y Rasta fueron los más votados del Concejo Tribal, sin embrago Beng fue directamente al Juego de Extinción con el poder del Collar de Inmunidad Individual.
-
CONTENIDO EXCLUSIVO | Todo lo que no viste del Concejo Tribal 16 | Survivor México 2024
‘Warrior’ hizo un anuncio importante, esta noche se vivió el último Concejo Tribal de la temporada, por última vez los sobrevivientes votaron por sus compañeros.
-
El último Concejo Tribal | Survivor México 2024
Esme, Rasta, Gaby y Beng llegan al último Concejo Tribal de la semana final. Los sobrevivientes votarán por última vez para ir al Juego de Extinción.
Conecta