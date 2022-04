Gaby Ramírez enciende las redes con su mejor FOTO en bikini.

Una de nuestras queridas conductoras de Venga la Alegría Fin De Semana publicó su foto más atrevida hasta el momento, pues se enfundó en un bikini y posó a la orilla de la alberca como una súper modelo.

Gaby Ramírez interpretó este martes ‘Yo no soy esa mujer’.

Se trata de Gaby Ramírez, quien con un bikini con estampado de leopardo y unas gafas negras, dejó ver que es una de las presentadoras más guapas del espectáculo.

“¿Ser rara es un súperpoder?”, escribió Gaby debajo de la foto que ganó más de 50 mil corazones rojos y los comentarios de sus fans.

“Preciosa”, “Bella”, “La más bonita” y “Diosa”, fueron algunas reacciones por parte de los usuarios de las redes sociales.

Llamó la atención la ubicación de la regiomontana en la imagen, pues colocó “El país de nunca jamás” dejando claro que es una de las conductoras más soñadoras de todo Instagram.

Novio de Gaby Ramírez reacciona a su foto más sensual

Markin López, novio de Gaby Ramírez, tuvo una curiosa reacción a la reciente fotografía de su novia en bikini, pues colocó emojis de flamas y corazones.

“Es que eres lo máximo”, respondió nuestra bellísima conductora de Venga la Alegría Fin De Semana al actor.

En plena temporada primaveral, Gaby Ramírez demostró que tiene el mejor estilo para enfrentar los días de calor.

En otros temas, Gaby Ramírez concedió una entrevista para el podcast de nuestro querido Roger González, donde abrió su corazón y contó su historia de superación personal.

“Tener una buena actitud ante la vida es mi propósito porque he visto que si pienso de esa manera, estoy atrayendo cosas bonitas”, expresó la regiomontana en la entrevista que puedes escuchar en las redes sociales de la Comunidad Wemo.

“Cada vez que tenía una cámara enfrente me llenaba de energía. Yo decía ‘si esto me pasa es porque en verdad me está gustando’. Si funciona que chido, y si no, párate y dale para arriba”, es el mensaje de la mexicana a sus seguidores.

