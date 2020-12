Entérate en fotos: Belinda y Christian Nodal “echaron la casa por la ventana” en su primera navidad.

Adornos, regalos y hasta animales excéntricos figuraron en la reunión.

Belinda y Christian Nodal no han dejado de ser nota desde que iniciaron su romance, si bien la pareja de cantantes no solo sorprendió por su noviazgo, también lo hacen por la forma en que suelen celebrar cada acontecimiento y la navidad no podía ser la excepción.

La pareja celebró la noche más familiar rodeada de gran lujo, al menos eso es lo que dejó ver la cantante de pop en sus historias de Instagram.

Belinda no solo compartió la imagen de los integrantes de su familia, y claro también de Nodal, sino la majestuosa forma en que adornó el patio del lugar donde celebró junto a los suyos.

Renos del tamaño real, un hermoso trineo, el árbol de navidad gigante con esferas muy acordes a éste en color rojo y plateadas, los nombres en tamaño gigante de la familia en el árbol, así varios regalos al pie de éste.

Como ya es costumbre, la cantante también compartió el menú que degustaron aquella noche: Camarones a la Toulouse, terrina de foie gras, mejillones al vino blanco, pierna de cordero, entre otros platillos.

En esta celebración no pudo faltar la música, los chistes de Nodal al padre de Belinda, el pago de apuestas y remataron con un gran chapuzón en la alberca.

No cabe duda de que la relación entre Belinda y Christian Nodal cada día es más fuerte, pese a que la pareja lleva poco menos de seis meres de romance.

Los seguidores de Belinda y Christian Nodal no sólo están “enamorados” de cómo llevan su amor, sino que están ansiosos de ver cómo celebrarán el fin de año, ¡pero en esta ocasión en casa de los Nodal!