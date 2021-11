FOTOS: Aracely Arámbula habla de la serie de Luis Miguel.

La actriz prefirió no ser parte del proyecto.

Aracely Arámbula es una de las mujeres más importantes en la vida de Luis Miguel. Ella no sólo es la mamá de sus hijos, sino que representó uno de sus amores más grandes. Varios fanáticos de la serie se preguntaron por qué no apareció en la serie biográfica del artista.

Te puede interesar: FOTOS: Se le acumulan los problemas a Luis Miguel.

En su última aparición en los medios, la artista argumentó que está del lado de Michelle Salas, luego de que se quejara por ser muy sexualizada. Además mencionó los motivos por los cuales no quiso participar en el proyecto.

En el primer punto, la actriz mencionó que prefiere no participar en una historia donde se esté lucrando. Después, expresó que la historia de amor entre ella y Luis Miguel fue hermonsa y no quisiera que la cambiaran. También, agregó que por el bien de sus hijos era mejor no salir .

Michelle lo dijo amáblemente a la producción que no quería salir, pero prefirió dejarlo en papel con sus abogados. Dio el mismo consejo a distintos artistas que no quieran participar proyectos televisivos.

No te pierdas: FOTOS: Alejandro Fernández sorprende a su público con Christian Nodal.

Aaracely quiere plasmar su historia con Luis Miguel en un libro. Ella externa que no tiene nada negativo que de decir del papá de sus hijos, pero que por “equis” razón las cosas no funcionaron. Ahora tiene una pareja.

El nuevo galán de la artista no es del medio. Ella se encuentra muy contenta. Los detalles de dicho romance los dejará para otra ocasión.