Sofía Castro confesó que fue víctima de bullying durante los seis años que duró el matrimonio de su mamá, Angélica Rivera con Enrique Peña Nieto.

El hecho de ser famosa no hizo que Sofía estuviera exenta de las críticas.

A través de su canal de YouTube, la actriz Sofía Castro se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. Sofía reveló que sufrió bullying durante su adolescencia, hecho que afectó su autoestima y cómo se enfrentó al reto de que su mamá, Angélica Rivera, se convirtiera en Primera Dama.

En su nueva etapa como youtuber, la hija de José Alberto Castro abrió su corazón y detalló que desde muy chica sufrió abuso y burlas por su físico.

“Me cuesta un poquito hablar de esto que los voy a compartir porque fue algo que marcó mucho en mi adolescencia, me ha marcado en mi vida”, explicó la joven, quien cumplirá 24 años el próximo 30 de octubre.

“En quinto de primaria estaba gordita y me molestaban por eso. Un día estaba en el salón; tenía una falda tableada, camisa blanca y me acuerdo que vi a unas compañeras reirse de mí porque había dado el botonazo, se me salió la panza, no saben la pena y lo mal que me hicieron sentir”, confesó la intérprete.

Castro agregó que, aunque no era tímida, nunca llegó a ser de las populares porque no le gustaba molestar a los demás, señalando que algunos de sus compañeros eran bastante crueles con los demás alumnos: “Conmigo no se metían tanto porque yo siempre marqué mi límite, mi raya y tampoco me dejaba, pero sí me hacían bullying, se reían de mí, tampoco me invitaban a las fiestas”.

Detalló que luego de la secundaria recibió ayuda de nutriólogos y demás especialistas para ponerse en forma, recobró su autoestima y decidió convertirse en actriz.

“Todo iba bien hasta que decidí ser actriz a los 14 años, mi mamá empezó una etapa de su vida diferente, con una responsabilidad diferente, yo tenía 14 años y quería ser actriz, me quería preparar, quería estudiar, realmente dedicarme a lo que ahora me dedico, quería empezar, no me quería esperar hasta terminar la prepa, no quería dejar pasar el tiempo, yo quería empezar a trabajar. Justo cuando empezó la nueva etapa y la nueva vida de mi mamá y ahí empezaron otra vez los comentarios y las agresiones muy fuertes hacia mí, hacia mi persona, hacia mi físico, me dijeron cosas muy feas, me insultaban, entonces eso me empezó a generar muchísima inseguridad”, apuntó Sofía.

Sofía reveló que las agresiones en su contra, que se dieron sobre todo a través de redes sociales, mermaron en su autoestima, se aisló y comenzaron a darle ataques de pánico.

“No quería ir al cine, a las fiestas, empecé a verme en el espejo y me veía fea, empecé a creer todo lo que la gente decía de mí, me daban ataques de pánico. De lo único que me arrepiento es de darle ese poder a la gente, me habían quitado a esa niña alegre y con sueños”, declaró.

Sofía también reveló que durante su etapa en Los Pinos comenzó a tener muchas “amigas”, las mismas chicas que la molestaron en el colegio querían estar cerca de ella, mismas que hoy en día desaparecieron.

“Y las mismas amigas que me molestaban en el colegio anterior me las encontraba en el antro y todas querían estar conmigo o todas querían ser mis amigas... y de repente hoy pregúntenme si esas ‘amigas´ que me hablaron en ese momento, hoy están conmigo o son mis amigas. Por eso yo siempre he tenido muy claro quiénes son mis cuatro amigas de la escuela, las que estuvieron conmigo hasta el final de la raya y que no me dejaron”, contó.

“Es muy doloroso que solo se te acerquen por el lugar en el que estás o por de quién eres hija. Gracias a Dios tengo dos papás maravillosos y unas hermanas increíbles y un novio que me da para arriba, tuve problemas de autoestima y eso me llevó a tener una relación tóxica, porque no creía que merecía tener algo bonito y sano”, señaló.

Sofía Castro invitó a la gente a reflexionar sobre los comentarios que hacen hacia los demás y la forma en la que éstos pueden afectar o dañar a alguien. En su reflexión, añadió un mensaje para quienes pasan por una situación similar a la suya de bullying o abuso: “Nadie, nadie, nadie es más importante que uno mismo”.