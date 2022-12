Unos gemelos pelean por una mujer, pero no saben que es su hermana.

Una madre sumamente afligida y molesta ya no sabía qué hacer con sus dos hijos. Ellos son gemelos y no habían tenido ningún problema durante su vida hasta que la ahijada de sus padres llegó a la casa. Esta chica se enamoró de uno de ellos y comenzaron una relación, pero el otro hermano no los ha dejado en paz y asegura que ella también está interesada en él. Tanto los gemelos como su madre desconocen la verdad que su padre les ocultó por mucho tiempo.

Una madre estaba muy molesta y triste por la manera en la que sus hijos habían transformado su relación. Después de muchos años de estar juntos y sin ningún problema, los gemelos decidieron enemistarse y todo por la culpa de una mujer. La madre y su difunto esposo trajeron a casa a su ahijada para que ella tuviera más oportunidades. La señora de la casa no había tenido ningún problema, hasta que vio todos los problemas causados entre sus hijos.

Uno de los gemelos habló para tratar de dar la versión de los hechos. Él era el novio de la ahijada de su madre. Aseguraba que los dos se amaban y que su propio gemelo había querido abusar de ella durante una borrachera. Él no quería creerle a su hermano cuando este negó todas las acusaciones que le hizo su novia.

Mis hijos se odian por culpa de una mujer. | Programa 13 diciembre 2022

El otro gemelo también le respondió a su hermano y describió lo que sucedió entre él y la novia de su hermano. Dijo que esta chica le dijo que él sí era “un hombre de verdad” y qu elo prefería por encima de su actual novio. Este gemelo tambipen dijo que esta chica era una interesada y una mantenida, y que no le interesaba su hermano en absoluto.

Esta chica también quiso dar la versión de los hechos. Se quiso mostrar como una mujer inocente, aclarando que nunca ha querido engañar a su novio y que si pasó algo con su cuñado, fue porque se confundió y no pudo distinguirlos. Nadie quiso creerle, pero ella insistió en su historia.

Fue una sorpresa cuando la madre de la ahijada llegó para aclarar todo lo que había pasado. Ella comenzó a discutir con su comadre por el mal trato que le había dado a su hija mientras estaba en su casa, y fue en ese momento que reveló la verdad: ella también fue hija de su difunto esposo. Los dos gemelos, su madre y la chica quedaron sin palabras al saber esto.