Georgina Rodríguez educa a sus hijos con situaciones de pobreza: “Queremos que valoren las cosas”.

La modelo e influencer Georgina Rodríguez de 29 años causó revuelo en las redes sociales, ya que el pasado miércoles 22 de marzo, la pareja de Cristiano Ronaldo hizo una aparición muy esperada en uno de los programas más populares de la televisión española, ‘El Hormiguero’, donde habló de su vida profesional y personal como madre de los 5 hijos que tiene en común con el famoso futbolista.

Sin embargo, su aparición no salió como esperaba, ya que recibió duras críticas en las redes sociales por algo que dijo en el programa.

¿Qué dijo Georgina Rodríguez?

Durante su entrevista con el reconocido presentador Pablo Motos, Georgina Rodríguez sorprendió al público al revelar que ella y Cristiano Ronaldo crían a sus hijos sin que se sientan privilegiados por los lujos que pueden disfrutar gracias a la fortuna de sus padres.

Nosotros venimos de familias humildes y valoramos cada oportunidad que se nos presenta. Queremos que nuestros hijos también valoren las cosas y sepan agradecer, porque nadie está obligado a tratarte bien solo por ser hijo de alguien

Pero la controversia no tardó en aparecer en la entrevista cuando el conductor le preguntó qué hacía cuando sus hijos no querían comer. Georgina respondió sin pensarlo dos veces: “Les digo que la comida no se desperdicia, a menos que quieran guardarla para la merienda. A veces pongo videos de niños que no tienen comida y les digo “mira, esto es lo que les puede pasar”.

Estas palabras causaron un gran revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su desacuerdo con la forma en que Georgina intenta motivar a sus hijos a comer.

¿Qué dijeron en redes sociales?

Algunos comentarios en las redes sociales mostraron su desaprobación hacia las palabras de Rodríguez: "¿Ha dicho que les pone videos de niños que pasan hambre? Madre mía”, “nivel de madre, los educa en la empatía con la TV”, “que deje de colgarse tantas piedras valiosas y las de a esos niños que no tienen qué comer...mucho lujo y nada en el cerebro”, son algunas de las críticas que recibió.

Sin embargo, también hay usuarios que apoyan a Georgina en su enfoque educativo: “Lo veo muy bien que le diga eso a los niños porque son valores y ellos tienen la virtud de comer y hay tantos niños con hambre en el mundo y ella les inculca respeto”, escribió un internauta.

