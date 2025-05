¿Geraldine Bazán fue la culpable del quiebre entre Martha Julia y Gabriel Soto?

En parte de los temas relevantes hablados en Ventaneando de este jueves 08 de mayo, una apertura de un restaurante brasileño en la Ciudad de México permitió que algunas celebridades hablaran de distintos temas. Entre las famosas que asistieron estuvo Geraldine Bazán, quien entre otros temas, tocó el de la supuesta culpabilidad que tiene de concretar el quiebre de relación de Martha Julia y Gabriel Soto.

Aunque Geraldine y Gabriel se separaron formalmente en el 2018, los verdaderos motivos de dicha ruptura nunca se supieron. Allí lo que más sonó en su momento fue la infidelidad del actor y modelo con la que hoy también es su ex pareja, Irina Baeva. Es decir, los que siempre han sido una constante en la dinámica del hombre en cuestión, son los engaños.

Geraldine Bazán habló de nueva cuenta de Gabriel Soto

La actriz de 42 años asistió al ya mencionado evento de apertura y aunque en un principio se negó a hablar, tuvo que satisfacer a la prensa que insistió hasta el cansancio. Sin embargo tampoco profundizó, indicando que ya pasó tanto tiempo que en ocasiones se le van las cosas. Y es que le cuestionaban si ella era la culpable de la ruptura de la relación entre Martha Julia y Gabriel Soto.

No comentó mucho más, por lo que la conversación se llevó hacia el tema de los rencores. Ella indicó que obviamente ya dejó pasar todo lo ocurrido. No tiene ni desea nada más con Gabriel. Al final incluso agregó que su objetivo es soltar. Si ella no deja ese tipo de cosas en el pasado, terminaría consumida y lastimada. Por ello prefiere seguir con su vida.

¿Qué opinó la mesa de Ventaneando sobre el tema de Geraldine Bazán?

Previo al inicio de la nota Pedro Sola planteaba el tema como la supuesta infidelidad de Bazán hacia Soto, sin embargo sus compañeras (hoy sin Paty Chapoy presente) dijeron que siempre llevan la conversación hacia la culpabilidad de las mujeres. Y es que en este caso, la inercia de infidelidades está alrededor de Gabriel Soto.

