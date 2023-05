VIDEO: Piqué lanza polémico comentario hacia los mexicanos.

Al parecer Gerard Piqué no se cansa de ser el centro de atención para la prensa mundial, puesto que con sus declaraciones y las actitudes que ha tomado en contra de Shakira y sus fans latinoamericanos han sido motivo suficiente para ganarse el desprecio masivo.

La última declaración que el ex futbolista y fundador de la Kings League dio en contra de los mexicanos enardeció las redes sociales, logrando que miles de usuarios le declararan la guerra a la expareja de Shakira.

¿Qué dijo Gerard Piqué sobre los mexicanos?

Durante una transmisión por el certamen de la liga de futbol 7 Kings League realizada en la plataforma Twitch, Gerard Piqué dijo que no tocaría en sus comentarios a los fanáticos mexicanos, esto por la cantidad de hate que ha recibido en redes sociales.

En un breve video de TikTok, Gerard Piqué fue cuestionado por los conductores del programa sobre cuál comentario podría provocarle una gran cantidad de “hate”, por lo que respondió: “a los mexicanos no los puedo tocar” por el “hate”.

“Quiero decir algo que no me pueda caer ‘hate’, pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo”, señaló Piqué al mismo tiempo que sus compañeros reían por su respuesta.

¿A qué se refería Gerard Piqué con su comentario contra los mexicanos?

Piqué hizo este comentario debido a que el presidente del equipo ‘Aniquiladores’, el colombiano Juan Guarnizo, se quejó por el cambio de una regla en pleno cotejo al que se le agregaron dos minutos, tiempo suficiente para que su equipo perdiera.

Fue por esto por lo que varios usuarios en redes sociales lo criticaron y tacharon de injusta la acción. La mayor parte de estos comentarios provienen de México.