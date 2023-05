Piqué y Clara Chía se van de “luna de miel” tras mudanza de Shakira.

Shakira parece al fin haber encontrado tranquilidad en su nuevo domicilio en Miami después de la abrupta salida de la casa que compartió con Gerard Piqué, pues no solo se ha dedicado al cuidado de sus hijos, sino a continuar con su carrera artística. Ahora que se encuentra en un proceso de adaptación a su nueva vida como madre soltera, la cantante se ha encargado que Sasha y Milan lleven una vida lo más alejada de los papparazi, y mediante un comunicado en sus redes sociales, les ha pedido que respeten la privacidad de sus hijos.

Vanessa Claudio y Carlos Quirarte tuvieron un desacuerdo por Shakira.

Mientras tanto, tal parece que la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí va viento en popa y que cada vez les importa menos mostrarse cariñosos en público, así como los comentarios que diariamente reciben en su contra.

Te puede interesar: Mamá de Piqué envía polémico mensaje a Shakira tras indirectas

¿Cuál fue el lujoso regalo de Gerard Piqué a Clara Chía?

Como una manera de poder escapar de toda la controversia y el asedio de la prensa a los que se ven inmersos, Piqué quiso tener un bonito detalle con su novia para consentirla y al mismo tiempo festejar su cumpleaños número 24. Por este motivo, medios españoles señalan que viajaron a los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi para vacacionar por unos días antes de viajar a Miami para visitar a sus hijos.

Este paradisiaco sitio no solo es llamativo por sus lujosos lugares, sino por que es imposible que los paparazzis puedan obtener algunas fotografías de ellos, por lo cual podrán disfrutar de su ‘luna de miel’ por al menos unos días.

¿Qué condiciones pidieron los hijos de Gerard Piqué durante sus visitas?

Es un hecho que a los pequeños Milan y Sasha no les gusta la nueva novia de Piqué, debido a que su relación ha afectado la vida de Shakira y la suya por lo que los dos le han hecho una petición especial a su padre. Según el reportero Jordi Martín “una condición que los chicos le habrían puesto es que cuando los visite en Miami sea sin la novia. Los nenes no quieren ni ver a Clara, le han dicho a su padre ‘no queremos conocerla': ‘Por favor, los diez días que vengas no queremos estar con ella’”, detalló el paparazzi.

Te puede interesar: Peso Pluma: ¿Cuál es el grado de estudios del cantante?

Gerard Piqué acudirá a Miami a finales de mes para pasar tiempo con los pequeños como está especificado en el acuerdo que ambos firmaron así como para reunirse con la abogada de Shakira y discutir algunos detalles de carácter legal. Para su viaje, la cantante debe hacerse cargo de los gastos de Piqué como también acordaron en su momento.