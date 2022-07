Revelan comprometedor VIDEO del sobrino de Ricky Martin, daría giro inesperado.

Ricky Martin sigue acaparando los titulares de los diferentes medios de comunicación luego de que le emitieran una orden de restricción tras haber sido acusado de violencia doméstica por parte de su sobrino Dennis Sánchez Martin, con quien supuestamente mantuvo una relación sentimental durante siete meses.

Programa del 8 de julio del 2022 | La situación legal de Ricky Martin.

La orden de restricción señala que el astro boricua y su sobrino mantuvieron una relación sentimental a lo largo de siete meses y terminó hace dos; sin embargo, el cantante no habría soportado la ruptura y fue entonces cuando comenzó a acosar al joven.

También se menciona que, durante los siete meses sostuvieron relaciones íntimas de forma recurrente, así como que el intérprete de “Pégate” y “La copa de la vida” abusaba del consumo de drogas y alcohol.

Hermano de Ricky se pronuncia al respecto

Luego de las acusaciones en contra del boricua, Eric Martin, hermano del cantante, aseguró que el joven tiene “problemas mentales”.

“Eso no se sabe, porque se mantiene callado. Yo ya estoy cansado de estar callado. Es por eso que yo siempre he dicho: mucho cuidado con la Ley 54. No dudo el que usa la ley de protección es el que está diciendo la verdad”, declaró.

Pero también envió un mensaje a su familiar, con quien ha intentado ponerse en contacto. “Lo que yo puedo decir aquí es que mi sobrinito, espero que escuche esto. Papito, tú sabes cómo nosotros te hemos querido. Tú sabes cómo te has alejado de nosotros. Tú sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando por tu teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook. No te encuentro por Facebook hace tiempo”.

En el Facebook Live Eric Martin asegura que su sobrino (quien tiene 20 años, no es menor de edad como se ha sugerido y es el hijo de Vanessa Martin, hermana de Ricky Martin -no es el sobrino de Jwan Josef-) sufre de problemas mentales y que se ha alejado de toda su familia pic.twitter.com/LNUbrlx7i6 — YeOldeMusik (@YeOldeMusik) July 3, 2022

Se filtra video que pone en duda lo dicho por Eric Martin

Luego de las declaraciones vertidas por Eric Martin se filtró un video en redes sociales donde se ve al hermano de Ricky Martin comiendo en compañía de su sobrino; sin embargo, se desconoce la fecha de cuándo se grabó, pero todo parece indicar que el material ya es viejo.

El video fue difundido por el diario ABC de España y en las imágenes se puede observar a Eric Martin comiendo con Dennis Sánchez Martin en Miami.

“Señoras y señores, estamos aquí en Doral, Florida, Miami. Me encuentro con el chamaquillo. Estamos aquí con el sobrino, pequeñito era, míralo ya”, dice el hermano de Ricky en el video, mientras Dennis sonríe a la cámara.

RICKY MARTIN :REVELAN VIDEO DEL HERMANO DE RICKY CON SOBRINO QUE LO DEMANDÓ

Como dijimos anteriormente, se estima que el video ya es viejo, ya que, de acuerdo con las palabras del propio Eric Martin, la relación con su sobrino y la familia de éste está totalmente rota, incluso no le contesta los mensajes ni llamadas.