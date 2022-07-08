Periodista puertorriqueño revela detalles turbios del sobrino de Ricky Martin.

Ricky Martin está en el ojo del huracán debido a la demanda que interpuso su sobrino Dennis Sánchez Martin, hijo de Vanessa Martin, hermana del cantante, acusando al intérprete de “Pégate” de violencia doméstica y por la que le fuera emitida una orden de restricción por las autoridades puertorriqueñas.

De acuerdo con medios boricuas, la orden de restricción detalla que Ricky y su sobrino mantuvieron una relación sentimental durante siete meses y se separaron hace dos; sin embargo, el cantante no aceptó la separación y comenzó a acosar a su sobrino con llamadas y a merodear su casa.

También se señala que, durante los siete meses, Ricky Martin y Dennis Sánchez sostuvieron relaciones íntimas de forma recurrente, así como que el cantante abusaba del consumo de drogas y alcohol.

Fernán Vélez ventila cosas turbias de Dennis Sánchez

Fernán Vélez destapó en exclusiva para Ventaneando detalles sobre la vida de Dennis Sánchez Martin, quien acusó a Ricky Martin de violencia doméstica y que deberá probar ante un juez el próximo 21 de julio que todo lo que dijo es verdad.

Vélez, periodista de Lo sé todo, de la cadena Wapa TV, hizo una revelación que podría enturbiar las acusaciones hechas contra el astro boricua, ya que Dennis tiene vigente una orden de restricción por haber acosado a una mujer el año pasado.

“Este muchacho tiene actualmente una orden de protección en su contra vigente. El año pasado, según el documento, él estuvo acechando a esta dama en su lugar de trabajo (…). Él le hacía acercamientos repetidos no deseados, supuestamente la amenazaba con destruirla, se le aparecía por el lugar de trabajo. Esta muchacha temía por su seguridad y radicó y le puso al muchacho, al sobrino de Ricky Martin, una orden de protección que el año pasado para esta misma fecha él estuvo pidiéndole al tribunal que se la revocaran, que se la quitaran y el tribunal se lo denegó y también tengo en mi poder ese documento”.

Pero eso no es todo, Fernán Vélez descubrió también que en el historial de la familia del joven hay episodios de maltrato de su propia madre y que tal como lo contó Eric Martin, hermano de Ricky, el joven podría padecer de problemas mentales.

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“Alrededor del 2015, este muchacho; según un documento oficial del departamento de la familia en Puerto Rico, cuando era menor de edad, él fue removido en par de ocasiones de su casa donde vivía con su madre Vanessa Martin. Este muchacho, según el documento, era víctima de maltrato por parte de su madre, problemas de conducta, tenía problemas de salud mental, tanto él como su madre Vanessa Martin”, añadió.

En ese sentido, aseguró que esos documentos le dan la razón al hermano de Ricky Martin de que su sobrino tiene problemas mentales; sin embargo, dejó en claro que esto no significa que el cantante lo haya hecho o no, únicamente son documentos que ponen en duda lo sucedido y las acusaciones contra el astro boricua.

Fernán Vélez también confirmó las palabras del hermano de Ricky y aseguró que el joven se alejó de su familia, no obstante, dijo tener un video de hace unos años donde aparece el hermano del cantante con su sobrino en un restaurante, por lo que señaló que “no siempre ha sido un chico malo”.

Por último, Vélez se contactó con la mamá de Dennis Sánchez, pero ella decidió no dar declaración alguna sobre lo sucedido y sobre los problemas de salud mental y maltrato, pero le aseguró que entendía sus preguntas; sin embargo, no emitiría ninguna reacción.

Este es DENNIS YADIEL SÁNCHEZ MARTIN, el sobrino de RICKY MARTIN quien lo habría denunciado por ACOSO SEXUAL en Puerto Rico. Según el chico tuvo una relación amorosa con su tío RICKY que duró 7 meses. Es hijo de su hermana VANESSA MARTIN, 😱😱 Qué mal gusto de RICKY!! pic.twitter.com/3GhkSBWNox — Doña Carmelita (@CarLon_2020) July 6, 2022

¿Ricky Martin podría pisar la cárcel por incesto? El periodista dijo creer que esto no trascenderá ya que en caso de que sea cierto, el equipo de Ricky buscará la manera de que el joven retire los cargos, aunque si el joven está mintiendo Martin podría actuar en su contra por difamación.

“Yo no creo que esto trascienda más allá, yo me imagino que estarán buscando la manera, de ser cierto esto, de tranzar económicamente o hacer que el joven retire estos cargos”, finalizó.

