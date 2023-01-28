Grupo Anderson’s recibe 8 galardones de los 100 imperdibles México.

El consorcio restaurantero líder en México, Grupo Anderson’s inicia el año con grandes noticias pues ha sido nuevamente galardonado, en esta ocasión por el prestigioso listado de los 100 Imperdibles de México 2022 en la categoría de gastronomía.

Este 21 de enero se llevó a cabo la octava entrega de los reconocimientos a Los 100 imperdibles, certamen organizado de forma anual por la Guía Nacional de turismo fue presidida por Juan Pablo Saloma Guerrero y contó con la presencia de los representantes de la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, así como los dueños y directivos de algunos de los mejores restaurantes, hoteles y centros de atracciones del país.

Durante la ceremonia de premiación que tuvo lugar en una cena de gala en Querétaro, el conglomerado recibió 8 preseas, entre ellas destacan las marcas Ilios, Porfirio 's, Harry' s, Vicenta, Fred 's y Nicoletta. La noche tan esperada por los nominados en las categorías: Gastronomía, Atracciones y Hoteles, marca la pauta y sirve como guía para millones de mexicanos y turistas extranjeros que buscan vivir solo las mejores experiencias a través de sus sentidos.

Por su parte Grupo Anderson’s contó con la presencia del Director de Mercadotecnia, Carlos Castro, el líder de prensa Rodrigo Jiménez y la gerente de arte Alicia Ramos, quienes tuvieron el gusto de representar a la empresa y recibir los 8 premios a nombre del Director General y Director de Operaciones, David y Jan Krouham.

“Este 2023 celebramos nuestros primeros 60 años, y qué mejor manera de comenzar las celebraciones con esta distinción” expresó Castro durante la ceremonia.



CONOCE LAS MARCAS PREMIADAS:

ILIOS GREEK ESTIATORIO

Ilios Greek Estiatorio se ha convertido en un must de cada una de sus sedes en Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Ciudad de México, gracias a su innovadora propuesta gastronómica influenciada por lo mejor de la cocina mediterránea.

HARRY’S | PRIME STEAKHOUSE AND RAW BAR

Reconocidos como los mejores en la oferta de cortes de primer nivel y los tesoros gastronómicos más exóticos del mar, ha sido acreedor a un galardón de los 100 restaurantes imperdibles de México en la Ciudad de Guerrero.

PORFIRIO’S | CONTEMPORARY MEXICAN KITCHEN

Porfirio 's es distinguido por ser un restaurante que representa a un México Contemporáneo logrando transformar la aclamada gastronomía de nuestro país trayendo sólo lo mejor de la calle a la mesa de cada uno de sus invitados.

NICOLETTA | MODERN ITALIAN KITCHEN

Enaltece y resalta la diversidad de la cocina italiana de forma contemporánea, manteniendo la esencia de sus tradiciones e incluyendo ingredientes típicos de nuestro país, combinación que genera una experiencia de sabor única.

FRED’S | SEAFOOD AND RAW BAR

Es el lugar perfecto para disfrutar de una increíble experiencia gastronómica especializada en la cocina del mar con un menú extraordinario en el que resaltan platillos elaborados con ingredientes de la más alta calidad.

LA VICENTA

La buena comida, se disfruta más con amigos, en familia o pareja por lo que lo mejor de los sabores parrilleros no podía quedarse fuera, en esta ocasión La Vicenta gracias a su atrevida oferta con lo mejor en cortes al grill, entretenimiento, mixología y mucha diversión.

Conoce más de las marcas imperdibles de Grupo Anderson’s, visita su página web y vive estas magníficas experiencias.

https://grupoandersons.com/

