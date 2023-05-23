El grupo Bronco vivió abuso laboral al grado de despojarle el nombre.

Guadalupe Esparza y sus hijos José Adán, René y Julio Esparza, serán socios de la agencia de talentos ‘Que Tono’, que busca representar nuevos talentos, dándoles contratos justos a diferencia de las empresas en las que Lupe y el Grupo Bronco han estado y en donde, incluso, alguna vez los despojaron de su nombre.

Te puede interesar: La agrupación Bronco presenta a su nuevo integrante que sustituye a Ramiro Delgado Jr., quien los abandonó.

Aprende uno de los errores, de las malas decisiones, de firmar papeles donde solamente te dicen fírmale ahí y tú sin saber qué firmar lo haces, por esa inocencia, por esa ingenuidad, ser justos, ser transparentes en todos los aspectos. Nada de que ‘Nos vamos a quedar con el nombre de un artista porque ya no quiso estar con nosotros, pero el nombre nos pertenece porque aquí está escrito’ nada de ese tipo de cosas que me molestan demasiado y que lo viví

También te puede interesar: Christian Nodal tuvo éxito rotundo con su primer concierto en Madrid.

¿Cuándo es el estreno de 'Bronco, la serie’?

En otros temas, Lupe confirmó que Bronco, la serie, se transmitirá por Azteca Uno, a partir del 3 de junio a las 11 de la noche, basada en el libro ‘Cicatrices de un corazón Bronco,’ que escribió Guadalupe Esparza.

La serie se encuentra con las actuaciones de Luis Alberti, Yigael Yadin, Baltimore Beltrán entre otros.

