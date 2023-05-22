Christian Nodal tuvo éxito rotundo con su primer concierto en Madrid.

Este fin de semana, Christian Nodal se presentó por primera vez en Madrid, España y Ventaneando fue testigo del tremendo éxito del mexicano en la madre patria con su gira Forajidos Tour.

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El sonorense, se mostró incrédulo ante el cariño del público que abarrotó las 15 mil localidades del WiZink Center de Madrid.

Nunca me imaginé este recibimiento tan precioso aquí en Madrid, muchísimas gracias

Y cómo era de esperarse, sus fanáticos del viejo continente corearon cada uno de sus éxitos.

¿Quién estaba acompañando a Christian Nodal?

Al término del concierto, esperamos a Christian a su salida del recinto y vaya sorpresa que nos llevamos al descubrir que el mexicano no estaba solo, pues su novia y futura madre de su hija, la argentina Cazzu lo acompañaban, lo mismo que su padre Jaime González.

Lo máximo, todo mi corazón, rompimos récord, me acaban de decir ahorita, orgulloso, feliz, contento

En redes sociales, también Cristy Nodal, madre de Christian compartió una foto junto a su hijo y su nuera.

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Fue tal la emoción de los españoles y otros fanáticos latinoamericanos que se dieron cita en el recinto que una vez terminado el concierto seguían cantando sus temas por las calles de Madrid.

Primera vez que vengo a un concierto y estoy muy emocionada

Me alegro de que venga un mexicano a Madrid