La guerra legal entre Paulina Rubio y Colate por su hijo volvió a subir de tono

La batalla legal que Paulina Rubio y Nicolás Vallejo Nájera libran desde hace varios años, en torno al régimen de convivencias con su hijo Andrea Nicolás ha crecido luego del último encontronazo que protagonizaron hace unas semanas, cuando el español se negaba a entregar al menor a su madre para que volviera a Estados Unidos, incluso abrió un proceso legal en ese país para obtener la custodia absoluta del niño, sobre ello habla la experta abogada, Sandra Hoyos, quien ha estudiado el expediente del caso a profundidad.

¿Qué dijo Sandra Hoyos?

En exclusiva para Ventaneando , Sandra Hoyos dijo que “sabemos que hace unos meses, el niño, menor de edad, fue a visitar a su papá en España y no lo regresó, según los términos del acuerdo de Paulina y de Colate”.

“En julio Colate emplazó un caso nuevo en España, pidiéndole a España que tomara jurisdicción y pidiendo la custodia completa del niño en España, eso fue negado, por lo que Estados Unidos retiene la custodia del niño sobre todo lo que tiene que ver con el tiempo compartido porque el niño reside permanentemente en Estados Unidos”, agregó la letrada.

¿Paulina Rubio pidió que le quitaran a Colate las convivencias con su hijo?

La novedad es que, a raíz de este último enfrentamiento, Paulina Rubio pidió a la Corte Familiar de Miami, le suspenda definitivamente a Colate las convivencias con su hijo, un derecho al 50% que se estableció desde 2013, en el acuerdo de divorcio de la expareja.

Te puede interesar: María Antonieta de las Nieves quiere reencontrar el amor y da sus requisitos

“Paulina ingresó una petición tan pronto el menor de edad regresó a Estados Unidos, ella ingresó una nueva petición pidiendo que le suspendieran todo tipo de tiempo compartido a Colate, especialmente el tiempo compartido que pueda suceder fuera del condado de Miami-Dade y de Estados Unidos.

Esta petición Paulina la ingresó como emergencia, la Corte le denegó el pedido, escuchando como emergencia, estimando que si el niño estaba ya en Estados Unidos y estaba en la custodia de su mamá ya no es una emergencia”, acotó.

¿Qué es lo que alegan Paulina y Colate? Tanto el padre como la madre tienen alegatos en torno a la estabilidad emocional de su hijo.

“Ella simplemente lo acusa de no regresarlo a tiempo, de tener intención de secuestrar al niño, pero también tenemos que ver los alegatos de Colate y el por qué él no quiso regresar a Estados Unidos en su momento. Colate alega que el niño tuvo pensamientos suicidas, que no quería regresar con su mamá, que no le gusta el ambiente que tiene en casa de su mamá. Ambos tienen alegatos bastante serios del por qué el niño tiene que estar con un papá u otro”, aseveró Sandra Hoyos.

Te puede interesar: Laura Zapata le responde contundente a Cynthia Klitbo con quien está en guerra campal

¿Paulina Rubio se quedó sin abogada?

La petición de Paulina a la Corte ha derivado en una audiencia fijada para este jueves, a la que por cierto la cantante acudiría con nuevos abogados, pues la que tenía renunció.

“Si es que la abogada sale del caso, eso puede retrasar el caso 20 o 30 días porque la Corte le va a dar a Paulina la oportunidad de contratar un nuevo abogado y, si dentro de ese plazo de tiempo no lo hace, entonces ya se tendría que representar ella misma”.

¿Esto le ayudará a Paulina Rubio en el caso Gerardo Bazúa?

Cabe señalar que Paulina Rubio enfrenta una controversia similar con Gerardo Bazúa, padre de su hijo menor Eros.

“El caso de Colate puede ser de ayuda para el caso de Bazúa, recordemos que están dentro de la misma Corte, aunque son casos separado, pero el juez tiene la potestad de mirar el archivo de Colate y ver que está pasando en ese caso y tomar en cuenta el historial de ese caso”, finalizó.