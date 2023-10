Así puedes crear tu nombre con temática del Día de Muertos con inteligencia artificial

A pocos días del Día de Muertos, una festividad llena de tradición, color y simbolismo, es el momento perfecto para darle un toque único y personal a nuestra participación en esta celebración tan especial.

Ahora, gracias a la inteligencia artificial, puedes crear tu propio nombre con un diseño alusivo a dicha fecha de manera sencilla, personalizada y rápida. Dicho esto, a continuación te explicamos paso a paso cómo hacerlo.

Te puede interesar: ¿Cómo hacer una calaverita literaria con Inteligencia Artificial para el Día de Muertos?

Tenga mucho cuidado a la hora de invertir, podría ser fraude

¿Cómo crear tu nombre para Día de Muertos con inteligencia artificial?

Para comenzar, el primer paso consiste en registrarte en Ideogram.ai. Esto es esencial para poder aprovechar todas las funcionalidades de la plataforma y crear un diseño personalizado con tu nombre.

Una vez que estés dentro de la interfaz, dirígete hacia la parte superior de la pantalla. Allí verás una caja de texto en la que dice: “Describe what you want to see”. En dicho recuadro, debes introducir el prompt, es decir, describir el diseño que deseas, por ejemplo: “Quiero que mi nombre Luis aparezca escrito en tipografía 3D con colores representativos al Día de Muertos. El fondo que sea de color morado obscuro y tenga flores de cempasúchil. Quiero que el nombre Luis esté acompañado con un “Catrín” con cara feliz.” Es importante destacar que al escribirlo en inglés podrás obtener mejores resultados.

Te puede interesar: ¿Qué dice la Inteligencia Artificial sobre la vida después de la muerte?

Luego, en la esquina derecha de la parte de abajo, encontrarás tres opciones para elegir el tamaño de la imagen. Selecciona la que mejor se adapte a tus necesidades y haz clic en “Generate.” El proceso puede demorar unos minutos, dependiendo de lo que hayas solicitado, así que ten paciencia.

Tras haber terminado de general tu imagen, la inteligencia artificial te mostrará 4 opciones, las cuales puedes descargar y guardar en tu dispositivo.

Recomendaciones adicionales:

Utiliza palabras clave, así como concisas y describe detalle a detalle lo que quieres para que la IA te genera una imagen perfecta, como la de nuestra portada.