Guillermo Pous lanza advertencia a Bárbara de Regil por señalamientos que hizo en contra de Guillermo del Bosque

Bárbara de Regil se encuentra en medio de la polémica luego de que reveló durante un reality show que fue supuestamente acosada por el productor Guillermo ‘Memo’ del Bosque, quien recientemente falleció tras haber perdido la batalla en contra del cáncer.

Las declaraciones de la influencer y actriz fueron duramente criticadas en por internautas, pero no solo eso, sino que también el abogado Guillermo Pous saltó en defensa de la memoria del esposo de la actriz Vica Andrade.

¿Cuál fue la advertencia que Guillermo Pous le envió a Bárbara de Regil?

El reconocido abogado de los famosos compartió un fuerte mensaje tras los señalamientos realizados por Bárbara, esto por medio de sus redes sociales, en donde publicó una fotografía de la noticia de las declaraciones de la actriz, además de comentar:

“Nada más ruin y cobarde que tratar de ensuciar la impecable reputación de alguien quien no está para defenderse. Que quede claro, la calumnia, la difamación y la injuria tienen consecuencias legales…", sentenció.

Esta alerta indicaría que la viuda de Memo del Bosque podría tomar acciones legales en contra de Regil debido a las serias acusaciones en donde lo acusa de acoso sexual, esto a pesar de que el productor de televisión falleció el pasado lunes 7 de abril.

¿Qué fue lo que dijo Bárbara de Regil?

Fue durante el reality show Secretos De Parejas que la polémica figura pública realizó una gran confesión que dejó impactados a miles, y que además dividió la opinión pública pues habló sobre una situación de presunto acoso que vivió con Memo del Bosque.

De acuerdo con la versión de Bárbara de Regil, todo ocurrió en una reunión de trabajo en la oficina del productor, quien supuestamente le enseñaría más proyectos, pero que le lanzó besos, le mostró la lengua y que presuntamente le negó un proyecto importante por no ceder. "¿Pensaste que me iba a quedar callada? No, Memo.... ya no te tengo miedo”, dijo.