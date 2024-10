Gussy Lau sostiene que nunca filtró las fotos besándose con Ángela Aguilar

“Ella sabe perfectamente que, si ella está contenta, si ella está feliz con quien sea, yo voy a estar contento”, este es el mensaje que el compositor, Gussy Lau, envía a Ángela Aguilar, con quien en el año 2022 sostuvo un romance que terminó en medio de un escándalo a raíz de unas fotografías que se filtraron de ambos dándose un beso, pero ahora que ella está casada con Christian Nodal, ¿cómo recuerda aquel bochornoso momento que lo puso en el ojo del huracán?

¿Qué dijo Gussy Lau?

Durante un breve encuentro con diversos medios de comunicación, entre ellos Ventaneando , Gussy Lau dijo que “yo se lo dije en su principio, jamás las filtraría, ella lo sabe, todos lo saben al menos en la familia, verdad. La gente a través de las redes puede opinar lo que sea”.

¿Se queda con los buenos momentos? “Exactamente, los pocos meses que estuvimos juntos, recordarlos y pues ya no voltear atrás y seguir adelante”, recalcó Gussy Lau.

¿Pepe Aguilar le cerró las puertas en algún momento?

Y, aunque todavía tiene contrato con la disquera de Pepe Aguilar, Gussy Lau solo espera que este termine, pero aclara que nunca hubo represalias o bloqueos en su carrera por parte del cantante a raíz de esta situación.

“Fíjate que desde la polémica ya jamás tuvimos un acercamiento porque un contrato todavía hay; de hecho, en el último disco Pepe me acaba de grabar una canción que se llama “Hojas de Otoño”. La puerta laboralmente nunca se cerró realmente ni nunca me detuvo, nunca me bloqueó puertas como de repente yo escuché. Yo siempre seguí trabajando”, reiteró el cantautor.

¿Gussy Lau ha tenido contacto con Christian Nodal?

A propósito de Nodal, Gussy Lau asegura que el año pasado tuvo contacto con él. “Sí me tiró el año pasado, él me habló a mí en febrero para pedirme canciones para su disco, tuvimos un acercamiento, pero no creo que ya me las vaya a grabar”, agregó.

¿Gussy Lau compondría un tema para Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Al preguntarle si les compondría algún tema sobre su romance, Gussy Lau dijo que “claro que sí, yo soy compositor, yo estoy abierto a trabajar con cualquier artista, pero seamos honestos, no creo que quiera”.

Por cierto que Gussy Lau, junto con la familia Aguilar, es autor del tema “Qué Agonía” que hoy es un éxito en voz de Ángela y es el que Christian siempre la invita a cantar con él.

“"Qué Agonía”, fíjate que me acuerdo perfectamente, nació en un camión rumbo a un concierto de Pepe Aguilar en León. Íbamos Pepe, yo, de hecho, iba Ángela, iba José Esparza, los coautores”, finalizó.

Gussy Lau acudió a la alfombra azul de los premios “Éxitos Sacm 2024”, acompañado de su madre, pues su padre desafortunadamente falleció hace unos meses.