Permanentemente desarrollamos acciones muchas que no tienen consecuencias negativas o preocupantes para nuestro bienestar. Consideremos que algunas realmente pueden generar problemas y desde ahí no viene mal conocer sobre ellas para disponer de tantos saberes como sean posibles. Dicho esto, comencemos a hablar sobre los hábitos que dañan tus ojos y no sabías.

Son muchos los contratiempos que puede presentar esa zona de nuestra anatomía y cuidarlos es más que importante. La realidad es que al hacer esto uno hace una gran inversión pues si se presenta la adversidad en este espacio entonces se hará difícil solucionarlo pues o requerirás de una intervención quirúrgica costosa o la misma no será nada sencilla de sobrellevar en el post quirúrgico o pueden quedar secuelas y las cosas no ser las mismas una vez que eso aconteció. En definitiva, que la preservación es fundamental es algo incuestionable y desde ahí que no venga nada mal tener en cuenta esta advertencia. Vamos a ello como para tener certezas suficientes.

¿Cuáles son los hábitos que dañan tus ojos y no sabías?

No usar lentes al momento de exponerte al sol es una muy mala idea. La realidad es que los rayos ultravioletas que emite nuestro satélite natural pueden generar problemas y los anteojos son un muy buen recurso. Puede parecer a simple vista algo un tanto innecesario y hasta snob pero la verdad es que los tejidos del ojo se encuentran más cubiertos con esta maniobra de precaución. Y considera que si no lo haces pues la córnea o el cristalino pueden verse afectados según la recopilación hecha por los profesionales de la medicina.

Procura tener cuidado con el maquillaje. La realidad es que quienes lo implementen deben estar pendientes de que esos elementos no caigan dentro de los ojos como también procurar tener cuidado con contagiarse alguna enfermedad o bacteria al incluirlo en la apariencia. Y claro, cuidado con frotarte los ojos. Con esto nos referimos a que puedes contraer infecciones debido a que las manos pueden tener microorganismos que pueden causar enfermedades tales como conjuntivitis y hasta condiciones mucho más serias y graves como la deformación de la córnea.

Vamos con algunas recomendaciones más a no implementar. Por un lado leer en la oscuridad es una muy mala idea. En caso de que tengas este hábito puedes padecer fatiga ocular así que procura contrarrestar a este problema leyendo siempre con alguna iluminación alrededor. Y por último, fumar no ayuda en nada a tu salud. La realidad es que con el consumo de tabaco puedes terminar sufriendo de cataratas, degeneración macular y glaucoma, entre otras.