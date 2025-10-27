Halloween 2025: Conoce los disfraces más originales para parejas

Halloween es una de las temporadas más esperadas por muchísimas personas, no solo por las increíbles decoraciones y los dulces, también por los disfraces, los cuales año con año se convierten en un reto, pues los personajes favoritos de terror se hacen presentes en todos lados.

Uno de los momentos más complicados de esta temporada, es conseguir un disfraz que sea ideal para usar con la pareja o los amigos. Por tal razón, las personas se basan en películas, cuentos, anécdotas o cualquier historia para tomarlo como referencia para su disfraz, lo cual en muchas ocasiones hace que se conviertan en alma de la celebración de Halloween.

¿Cuáles son los mejores disfraces para pareja en Halloween?

Ahora, te daremos algunas ideas que puedes poner en práctica para estas próximas fechas, donde una de las tendencias del momento, es la cultura pop, la cual ha traído de regreso a algunos personajes que están siendo tendencia en las redes sociales.

Beetlejuice: Es un personaje que ha generado mucha intriga por más de 30 años, su regreso en 2024, lo ha vuelto a poner como uno de los preferidos por los fans. Una opción para recrearlo en pareja es que la chica se ponga un vestido de novia rojo, igual al de Lydia.

Jack y Wendy Torrance de “El Resplandor”: Es una opción que nunca ha pasado de moda, se puede usar una camisa a cuadros, chamarra roja, jeans; mientras que la chica puede ponerse un overol café, camisa verde, trenzas y un bat. Sin duda, con estos elementos va a ser la sensación de la noche.

Regina George: es uno de los favoritos de esta temporada, un vestido rosa y por medio de cartón, simular el aparato que tuvo que usar después de ser atropellada por un autobús escolar, mientras que la pareja lleva el disfraz del autobús puede usar una caja y pintarla como un camión de la escuela.

