La tendencia de Halloween que te hará elegir el mejor disfraz

Faltan dos semanas para Halloween y muchas personas comienzan a pensar en cuál será el disfraz que portarán ese día para lucir y sorprender a los demás. Niños y adultos son parte de una celebración que conjuga originalidad, terror y, a veces, un poco de humor.

Estas son las tendencias en disfraces de Halloween en 2025. Varias de ellas provienen de series y películas recientemente estrenadas, cuyo éxito ha sido indiscutible y viral.

Halloween 2025: estas son las tendencias en disfraces para lograr un efecto de impacto

Durante la previa de Halloween, las telarañas, calabazas, fantasmas y calaveras forman parte de las vidrieras de los locales de muchas partes del mundo. Pero, además, no falta la exhibición de disfraces clásicos como villanos, héroes y criaturas fantásticas.

Sin embargo, la tendencia para este 2025 llegó de la mano de personajes de series y películas estrenadas en los últimos años. Para algunos, este efecto tiene cierto carácter nostálgico. Para otros, significa todo un universo nuevo de originalidad para lucir disfraces.

Así es como son tendencia las Tortugas Ninja, Stitch, Sonic, Wednesday Addams o Merlina, Dragon Ball Z, Chimuelo, Demon Slayer, la Princesa Peach, Mario Bros, Superman, Capitán América, Blancanieves y personajes de Cómo entrenar a tu dragón. Pero también destaca Batman, Spider-Man, Goku, la Mujer Maravilla y Caperucita Roja.

Estética de maquillaje en tendencia para Halloween 2025

Respecto de las tendencias en maquillaje para lograr looks impactantes en Halloween 2025, las redes sociales vaticinan una festividad marcada por el aspecto muñeca de porcelana y marionetas. Pero también destacan los maquillajes exagerados y cargados de elementos para lograr el efecto de terror.

Por su parte, también destacan los looks de maquillaje inspirados en el futurismo y Sci-Fi, con materiales de texturas y colores metálicos. Sin embargo, diversos comerciantes destacan que este año pueden ser las máscaras las verdaderas protagonistas de los disfraces.