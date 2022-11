Harvard entrega a mexicano medalla por su trayectoria en el campo educativo y social.

Se trata de una de las instituciones educativas más reconocidas del mundo y cuando brinda premios es algo que debe destacarse. Y este es el caso con la entrega a un mexicano por su trayectoria en el campo educativo y social por parte de la Universidad de Harvard.

El reconocimiento que brinda este espacio se otorga por méritos excepcionales que tengan un impacto social y de servicio público. Y este caso se sustenta plenamente al indagar en los motivos que llevaron a que tuviera un premio de este tipo.

¿Quién es el mexicano al que le entregaron una medalla por su trayectoria en el campo educativo y social? El doctor Andrew Almazán Anaya recibió la medalla Public Service Derek Bok Award por su trayectoria en el campo educativo y social en favor de la educación de superdotados.



La labor del joven investigador mexicano fue distinguida por su trabajo en torno a los derechos humanos de los niños con capacidades especiales y el impulso de una nueva ley de inclusión para niños genio mexicanos, además de su destacada labor de investigación en torno a la detección, diagnóstico y tratamiento psicoeducativo de estos menores, trabajo que inició en 2010.



Almazán Anaya también recibió un nuevo título profesional: el posgrado de Harvard University en el Master in Psychology, en el cual plasmó su experiencia en materia de diagnóstico y detección de niños sobredotados, labor que alcanza a cerca 13 mil niños con estas condiciones.

El médico cirujano se recibió con honores por la Universidad Panamericana y a su vez tiene Doctorado en Innovación Educativa por el ITESM; Maestría en Educación con Acentuación en Desarrollo Cognitivo, por el ITESM; Maestría en Business Administración por la EGADE ITESM; Master in Psychology en Harvard University; Master en Advanced Management, Yale University; Master in Educational Psychology of Gifted, University of Connecticut; y Licenciado en Psicología, por la Universidad del Valle de México.

A su corta edad también cuenta con un Certificado de Harvard University en Educación Diferenciada, y es Experto en Detección y Atención en niños del Trastorno en Déficit de Atención e Hiperactividad por la Harvard Medical School.