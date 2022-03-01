FOTOS | Internautas piensan que Heber le regaló su lugar a Ana Lago.

Luego de que Ana Lago, Heber Gallegos y Heliud Pulido, pisaran nuevamente un duelo de eliminación, ¡las redes sociales estallaron! Pues algunos internautas y fans de Exatlón México, piensan que uno de los participantes ya se quería ir y regaló su lugar.

Los rojos tuvieron una muy mala semana, es por ello que perdieron los duelos por la supervivencia y tuvieron que ir a duelo de eliminación, en donde tres de sus integrantes se enfrentarían para ver quiénes eran los indicados para quedarse y quién para abandonar la competencia. Nuevamente los tres amigos, Ana Lago, Heliud Pulido y Heber Gallegos, cayeron en esa contienda, ¡una de las más reñidas y emocionales del reality!

Heliud Pulido se salvó al ganar la mayoría de sus circuitos, mientras que Ana y Heber permanecieron al final para ver quién se quedaba. Fue la ginmasta quien se ganó su lugar, ¡pero muchos fans pensaron que Heber le regaló la victoria! Te contamos algunos de los comentarios en redes sociales.