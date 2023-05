Héctor “N” fue absuelto de siete delitos de presunto abuso sexual.

Este jueves 11 de mayo concluyó la audiencia de fallo del juicio que enfrenta Héctor “N”, por el delito de abuso sexual y corrupción de menores en agravio de su hija Alexa Hoffman. A la salida de los juzgados, su abogada Samara Ávila aseguró que el actor había sido absuelto por los siete delitos de abuso sexual que se le reclasificaron recientemente, aunque según dijo, sigue pendiente el de corrupción de menores que será revisado en una nueva audiencia el 18 de mayo con miras a dictar sentencia.

¿Qué dijo la abogada de Héctor “N”? A la salida de la audiencia, la defensora de Héctor “N” declaró que “es buena noticia, en el punto estricto de que está absuelto el señor Héctor Parra de los siete abusos sexuales, vamos todavía a una segunda audiencia para el día 18 de mayo por el delito de corrupción de menores”.

“Los siete tocamientos que le comenté siempre a Dani y a ustedes, que no había cometido el señor Héctor “N”, está siendo absuelto, esto es que no va a ser condenado por ese delito, tenemos un pendiente de corrupción de menores, es otro tipo de delito derivado de pero no en su conjunto”, acotó Ávila.

¿Qué se va a dictaminar en la audiencia del 18 de mayo?

Samara Ávila sentenció que en la audiencia del 18 de mayo se va a dictaminar “la individualización de sanciones y reparación del daño” por solo uno de los delitos. Así mismo, declaró el fallo fue favorable para su cliente, quien fue absuelto por un delito, pero todavía falta lo que tenga que decir el juez respecto al de corrupción de menores.

¿Qué dijo Daniela Parra?

Daniela Parra se mostró feliz por la resolución, aunque se dijo consciente de que aún falta enfrentar la sentencia por corrupción de menores. “Estamos confiados, seguimos confiados, como saben, fue absuelto de los delitos sexuales que eso gracias a Dios es una gran noticia, ahora solo hay que esperar a que el 18 se solucione. Hoy fue una gran respuesta, no la que esperábamos al 100, pero estamos felices, contentos, esperanzados y con mucha fe”.

¿Cuál fue la respuesta de Alexa Hoffman?

A través de su cuenta de Instagram, Alexa aseguró que Héctor “N” fue condenado por el delito de corrupción de menores, por su parte, su abogada declaró que se acreditó que Alexa había sido víctima de su padre de múltiples abusos sexuales y que al no poderse determinar la cantidad, el tipo penal que cubría todas estas conductas era el de corrupción de personas menores de edad, agravado por la relación paterno filial, en ese sentido se declaró culpable a Héctor “N” de este delito.

Por último, señaló que el próximo 18 de mayo se determinará cuántos años se quedará Héctor “N” en prisión, quien no quedó absuelto ni libre, por lo que se espera que tenga una sanción de 10 años con 6 meses.