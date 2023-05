Pablo Lyle podría ser deportado a México después de cumplir sentencia.

Luego de que la abogada Sandra Hoyos adelantara en exclusiva para Ventaneando que Pablo Lyle podría ser deportado a México, se han generado un sinfín de especulaciones, pero con documentos en mano, entre estos la orden que emitió el pasado 14 de abril la Corte Estatal de Florida, pidiendo la cooperación de las autoridades de migración, la penalista refrenda que el actor podría regresar a nuestro país, aunque podría ser dentro de cuatro años cuando termine de cumplir los cinco años de sentencia.

¿Qué dijo Sandra Hoyos en torno a las especulaciones? La abogada penalista se pronunció sobre los rumores que se han desatado en torno a la posible deportación de Pablo Lyle y aseguró que “si es importante esclarecer lo que ha sucedido. Tenemos muchos medios que dicen ‘es que esa orden no existe’ y otros medios que dicen ‘no, Pablo Lyle ya está de regreso mañana en México, nada de eso es cierto”.

¿Pablo Lyle podría ser deportado inmediatamente?

Sandra Hoyos se encargó de esclarecer el tema Pablo Lyle y sostuvo que el “14 de abril del 2023 se emitió una orden en la Corte Estatal pidiendo la cooperación con inmigración y las autoridades federales” e incluso mostró el documento.

“Aquí tengo el documento que claramente dice ‘Orden de Cooperación con los Federales’”, agregó y mostró la evidencia de que desde el “6 de abril del 2023 hay una detención de Pablo Lyle por parte de inmigración”, lo que quiere decir que no será deportado de forma inmediata.

La letrada aseguró que la deportación de Pablo Lyle requiere de un proceso, tal como en los casos en que una persona ilegal no ha cometido ningún delito o bien, en el de una persona que ha cometido un delito como ya determinó un jurado en el caso del actor de “Mirreyes vs. Godínez”.

“Fueron cinco años de cárcel, ocho años de probatoria. Cuando decimos que no lo va a cumplir completo existe la posibilidad de que no sea cumplido completo, normalmente es del 85%, en ese momento inmigración lo puede recoger y deportar, lo cual quiere decir que cuando llegue a México, los ocho años de probatoria lo más probable es que no los va a cumplir, entonces la detención existe, la deportación es inminente”, recalcó y aseguró que se desconoce cuándo se lleve a cabo pues requiere de sus procesos y tiempos.

¿Cuándo se daría su deportación?

Sandra Hoyos señaló que inmigración ya dio su postura a través de la carta del 6 de abril, así que lo “probable es que lo recojan tan pronto o doce días antes de que termine su condena”.

Según ha trascendido, Pablo Lyle cumpliría su condena en septiembre de 2027, por lo pronto, su defensa se centra en la apelación a la sentencia e incluso en su solicitud de anular el juicio completo.