Héctor Soberón está en terapia tras su separación

Hace unas semanas, Héctor Soberón dio a conocer que tras 20 años de relación se divorciaría de su esposa Janet Turón, quien no resistió más al escándalo de supuesta paternidad en la que el actor se vio envuelto al ser acusado por Karen Brigitte, de ser el padre de su hijo, pero ¿cómo enfrenta Héctor tan doloroso proceso?

¿Cómo se encuentra Héctor Soberón?

Durante un encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, Héctor Soberón declaró que “estoy obviamente yendo a terapia, son 20 años de convivencia, 18 años de matrimonio, entonces no se sana de la noche a la mañana y pues se acabó el amor, y hubieron muchos factores”.

“Estoy viviendo aquí en México… soy de la idea que no puede sanar en el mismo lugar donde te enfermaste, entonces, hay que poner un poco de distancia. Ahorita sé que ella ya dio el paso, ya tiene pareja, ya empezó a andar con alguien, está bien. No puedo ni debo empezar a andar con alguien porque le haría daño”, recalcó el actor.

¿Qué lo alejó de su mujer?

Héctor Soberón aseguró que el escándalo no solo lo alejó de su mujer, sino también de su hija mayor. “La mayor va a cumplir 17 años en febrero y la chiquita tiene 9 años, entonces es muy difícil. Algo que sí me enoja de toda esta situación, es que me quitaron ser papá presencial, esto es lo que más me duele, no estar ahí presente, más porque ya empezó a salir la grande, creo que ya tiene novio o un pretendiente, que no vean la imagen del hombre dentro de la casa, que haya respeto, entonces, es algo difícil controlar eso a distancia”.

Al preguntarle sobre si su relación con sus hijas es buena, Héctor Soberón declaró que sí y aseguró que “ahorita está un poco allegada la grande”.

¿Cómo va el proceso de paternidad? Al cuestionarle sobre el proceso que enfrenta de reconocimiento de paternidad, Héctor Soberón comentó que “está en juzgados, ahora me apego a la quinta enmienda: ‘No coments’.

En otra entrega, Héctor reaccionó a las constantes acusaciones que Michelle Vieth sigue haciendo en su contra, culpándolo de haber difundido su video íntimo hace más de dos décadas.